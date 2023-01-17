Demokratlar, birleşin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için Saraçhane’de buluşan duayen siyasetçiler demokratlara birleşme çağrısında bulundu.

Türkiye siyasi hareketinin farklı yelpazelerinde yer almış, ülke politikasına yön vermiş 90 duayen siyasetçi, hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için Saraçhane’de buluştu. Eski SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, “Biz farklı partilerin demokratları olarak birleştik. Bence buradan bir çağrı yapalım, Türkiye’nin farklı partilere mensup demokratlarının da bir araya gelmesini talep edelim. Onlara çağrıda bulunalım, ‘Türkiye’nin demokratları birleşin’ diyelim” dedi. Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen de “İnsaftan yoksun bir uygulama refakatinde demokrasinin yok edilmesi dönemindeyiz. Ve bu seçimde bundan mutlaka kurtulmamız lazım” dedi.

Bir adım ötesini göremiyorlar

Eski Saadet Partisi milletvekillerinden Mukadder Başeğmez de konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İmamoğlu’nun terlemesini “suçluluk psikolojisi” olarak nitelendirmesine gönderme yaparak şunları söyledi: “Halk arasında utanmaz adamlar için bir söz söylenir: ‘Senin alnına hiç mi ter gelmiyor?’ Edepli, hayalı insanlar çok terler. Seçimleri, iptal ettirip, arkasından 805 bin fark yiyenlerin alnı terlemiyorsa, bu terlemeyi de anlayamazlar. Tarih bize şunu gösteriyor, kendi hayatımızda: Kendilerinde sonsuz kuvvet ve kudret vehmedenler, bir adım ötesini göremiyor. Bir gün sonrasını göremiyor. Halbuki tarih göstermiştir ki bu tür insanların akıbetleri berbat olmuştur.”

Hepimiz güzel günler göreceğiz

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen de “Bütün bu dönem içinde Türkiye’nin demokrasi açısından bu kadar kötü bir duruma düşürüldüğünü görmedik. İnsaftan yoksun bir uygulama refakatinde demokrasinin yok edilmesi dönemindeyiz. Ve bu seçimde bundan mutlaka kurtulmamız lazım. Başlarına neler geldiyse bugünkü iktidar mensuplarının o başlarına gelenlerin, başkasının da başına gelmesinden memnun olur gibi bir halleri var. Türkiye, bütün bu gürültünün, patırtısının içinden mutlaka çıkacak ve güzel yıllar görecek Türkiye. Hepimiz güzel günler göreceğiz” diye konuştu.

Dimdik durmak zorundayız

Geçmişte TBMM Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve CHP Genel Başkanlığı makamlarında bulunmuş olan Hikmet Çetin ise “Konu sadece İmamoğlu meselesi değil, Türkiye meselesi. Bunu böyle düşünmediğimiz sürece, birçok haksızlıkları önleyemeyiz. Aslında iktidar şunu yapıyor: Alanı temizliyor. Yani karşısına çıkabilecek olan insanları yok etmeye çalışarak, alanı temizliyor. Ekrem Bey’den başladı, Yakında HDP’yi de kapatacaklar ve böylece alanın temizlemeye doğru gidiyorlar. Bunun karşısında dimdik durmak zorundayız. Sadece Saraçhane’de iki miting yapmakla bu iş olmaz. Muhalefet olarak, ‘Nasıl olsa bir şey olmaz’ dersek yanlış yaparız” dedi.

İstanbul - Anka