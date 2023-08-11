Denetimli tahliyede de keyfilik

Yeni infaz düzenlemesi yürürlüğe girdi ancak tartışmalar bitmedi. İnsan hakları savunucuları şartlı tahliye ve denetimli serbestlikte keyfi uygulama olduğunu söylüyor.

Geçen mayıs ayında yeni infaz düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçerek, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. Kimi hukukçular düzenlemeyi “kısmi af” olarak nitelese de hükümet kanadı bunun aksini iddia ediyor. Düzenleme “aftır, değildir” tartışmaları sürerken, yeni bir tartışma daha gündemde. Birçok insan hakları aktivisti, denetimli serbestlikte keyfi uygulama olduğunu savunuyor. Independent Türkçe’ye konuşan İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Başkanı avukat Kaya Kartal denetimli serbestlikte çok bariz bir keyfi uygulamanın söz konusu olduğunu söyledi.

Şaibeli bir yapı haline döndü

Hem denetimli serbestlik hem de hasta tutukluların içeride bırakılması konusunda ciddi bir keyfiliğin olduğunun altını çizen Kartal, “Örneğin hasta mahpuslar konusunda Adli Tıp Kurumu keyfi bir tavır takınıyor. Cezaevinde tutulamayacağı anlaşılan insanlar bile tahliye edilmiyor. Çok ciddi mağduriyetler var. Ama ‘devletin beyazları’ söz konusu olduğunda yani 28 Şubat generalleri için çok rahatça raporlar düzenleyip serbest bırakabiliyorlar” diye konuştu. İnsan hakları kuruluşu olarak Adli Tıp Kurumu (ATK) hakkında bir rapor hazırladıkları bilgisini paylaşan Kartal’a göre, ATK mali ve idari olarak çok problemli ve şaibeli bir yapı haline döndü.

Bu kesim mağdur ediliyor

Denetimli serbestlikle ilgili cezaevi idarelerine yetki verildiğini ve zamanı gelen tutuklular hakkında İdari ve Gözlem Kurulu’nun değerlendirme yaptığını dile getiren Kartal, “Kurul ‘iyi halli değildir’ dediğinde 3’er aylık sürelerle tahliyeyi yakacak kadar, yani cezanın tamamını yatana kadar tutmak gibi bir yolu açmış bulunuyorlar” dedi ve sözlerini şöyle tamamladı: Bu son dönemlerde çok arttı. Özellikle siyasi mahpuslarla alakalı olarak hem denetimli serbestlik hem de şartlı tahliye sürelerini yakmaya dönük bir tavır var. Daha çok bu kesim mağdur ediliyor. Mecliste çıkarılan yeni düzenlemeyle çok daha ağır suçlardaki birçok insan serbest bırakılırken, siyasi mahpuslarla ilgili basit gerekçelerle hakları ellerinden alınarak denetimli serbestlikleri maalesef yakılıyor.”

Haber Merkezi