Deniz Baykal vefat etti

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, babasının bugün sabah Ankara’daki evinde vefat ettiğini, cenazesini salı günü Antalya’da defnetmeyi planladıklarını söyledi.

84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, açıklama yaptı. Aslı Baykal, “Babam bu sabah (dün) evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya’da defnetmeyi planlıyoruz.” bilgisini verdi. Aslı Baykal, “Hepimizin başı sağ olsun.” dedi. AA

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