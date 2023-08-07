Deprem 6 ayda unutuldu

Depremlerin 6. ayında depremzedeler özellikle seçimlerden sonra tamamen unutulduklarını söylüyor.

Depremlerin 6. ayında Hatay, hâlâ ne yapacağını bilmeden ‘sessiz’ bir direnişte. Tarihte birçok imparatorluğun merkezi olan Antakya, 7 defa yıkılmasına rağmen hiç terk edilmedi. Havası, suyu, bereketli toprakları, çok tarihli, kültürlü yapısı Antakya’yı tercih edilen şehir yaptı. Antakya 6 Şubat gecesi 8. kez yıkıldı. Binlerce insan enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi, binlercesi de yaralandı. Pek çok kişiye de hâlâ ulaşılamadı. Dün, felaketin üzerinden tam 6 ay geçti. İlk aylardaki hayata tutunma telaşından ve ‘mutlaka döneceğiz’ umudundan gelinen nokta; toz içinde bir şehir, su kuyrukları, çadır ve konteynerlerde yaşam mücadelesi veren insanlar ve unutulmuşluk… Antakyalı depremzedelerin bir kısmı özellikle seçimden sonra neredeyse tamamen unutulduklarını düşünüyor.

Yardımlar çok azaldı

Antakya’da AFAD’ın resmi çadır kentinde kalan depremzedelerin su, hijyen, gıda gibi yaşamsal ihtiyaçları karşılanıyor. Fakat Antakya’daki depremzedelerin hepsi resmi çadır kentlerde değil. Bir kısmı evlerinin yakınlarına, parklara, boş arazilere çadır ve konteynerlerini kurarak buralarda yaşamlarını idame ettirme çabasında. Nüfusun bir kısmı da köylerde. Bazı köyler, nüfusunun 4-5 katına çıktı. AFAD’ın dışındaki çadır alanlarında, köylerde ne kadar insan kalıyor net bir rakam yok ama azımsanmayacak kadar da çok. Hem köylere hem de resmi olmayan çadır alanlarına yardımlar çok azaldı. Bu alanlarda su ve gıdaya erişim çok kısıtlı.

Binalar tehdit olmaya devam ediyor

6 Şubat merkezli depremler nedeniyle Malatya’da 1400 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 300 bin kişi de şehri terk etti. Aradan 6 ay geçmesine rağmen kentteki pek çok sorun çözülmeyi bekliyor. Barınma sorununun ciddi kronikleştiği Malatya’da, şimdiye kadar 2 bin 124 binanın yıkımı gerçekleşti. Yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı bina sayısı ise 33 bin. Kentte barınma sorununun yanı sıra yıkımı yapılan binalar da tehdit saçıyor. Depremlerin üzerinden 6 ay geçmesine ve yetkililer tarafından sözler verilmesine rağmen, hasarlı binaların çoğunun yıkımı gerçekleşmedi. Binalar, çevre için tehdit olmaya devam ediyor. 6 Şubat’ta meydana gelen Maraş merkezli iki büyük depremin etkilediği 11 ilden biri olan Urfa’da da, hayat ‘normale’ dönse de depremde hasar gören ağır hasarlı binalar henüz yıkılmadı.

‘Adalet istiyoruz’

En fazla yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindiği belirtilse de yıkılan binalara ilişkin soruşturmalarda neredeyse bir ilerleme kaydedilemiyor. Ezgi Apartmanı, Ebrar Sitesi, EmlakBank Evleri gibi yıkılan apartmanlarda binlerce insanın ölümüne sebep olan sorumluların arasında hala tutuklanmayanlar var. Depremde enkaz altında sevdiklerini yitirenler de tutuklanmayan ve hesap vermeyen sorumlulara dikkat çekmek için “Adalet İstiyoruz” diyerek sosyal medya eylemi yaptı. Enkazı kaldırılan binaların yerinde ise artık boş araziler var. Binlerce insanın yaşadığı kent merkezleri yerini sessiz meydanlara bıraktı.