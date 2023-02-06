"Deprem acil' başlığı kullanıma hazır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi.

10 ilde 284 kişi vefat etti, 2323 kişi yaralandı

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Deprem bölgesi için "kan bağışı" çağrısı

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Depremden etkilenen 10 ilin hava durumu nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiği kaydedildi.