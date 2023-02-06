"Deprem acil' başlığı kullanıma hazır

06 Şubat 2023, Pazartesi 10:50
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi.
10 ilde 284 kişi vefat etti, 2323 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta 7,4 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde 2 deprem
Deprem bölgesi için "kan bağışı" çağrısı
AFAD: Deprem çok geniş bir coğrafyada hissedildi
Depremden etkilenen 10 ilin hava durumu nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiği kaydedildi.
AA
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