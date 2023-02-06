"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

"Deprem acil' başlığı kullanıma hazır

06 Şubat 2023, Pazartesi 10:50
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi.

10 ilde 284 kişi vefat etti, 2323 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta 7,4 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde 2 deprem
Deprem bölgesi için "kan bağışı" çağrısı
AFAD: Deprem çok geniş bir coğrafyada hissedildi
Depremden etkilenen 10 ilin hava durumu nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

 

Açıklamada, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiği kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 75
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    10 ilde 284 kişi vefat etti, 2323 kişi yaralandı

    Depremden etkilenen 10 ilin hava durumu nasıl olacak?

    Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası ulaşıma kapatıldı

    Kilis Valiliği: Musabeyli ilçesinde 4 kişi vefat etti, 10 kişi yaralandı

    AFAD: Deprem çok geniş bir coğrafyada hissedildi

    Suriye'de en az 100 kişi vefat etti, yüzlerce yaralı var

    Deprem bölgesi için "kan bağışı" çağrısı

    Kahramanmaraş'ta 7,4 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde 2 deprem - 10 ilde 284 kişi vefat etti, 2323 kişi yaralandı

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Deprem bölgelerindeki vatandaşlar camilerde kalabilecek

    Depremden etkilenen il ve ilçelere gaz akışı durduruldu

    Hollanda’da Kur'an-ı Kerim'e saygı ve hürmet yürüyüşü: ''Kur’an, insanlık için barış manifestosudur''

    Uşak'ta ve Manisa'da mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

    59 ilde eğitime ara verildi

    Altı okta demokrasi de, insan hakları da yok

    Çin’in Uygurlara zulmü bitmedi

    Sağlıklı sosyal ilişki mutluluk kaynağı

    413 fuar düzenlendi

    Motosiklette yelkenler fora

    Haber siteleri de BİK kıskacında

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Zelzele gibi vakıalar tesadüf oyuncağı değiller
    Genel

    Altı okta demokrasi de, insan hakları da yok
    M. Said ZEKİ

    Adalet: Bir Gülistan hikâyesi…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur siyaseti
    Süleyman KÖSMENE

    Yönetimde maharet mi, salahat mi?
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya Fidanlık yoğun ilgi gördü
    ÖMER ÖÇALAN

    Yeni Asya âb-ı hayat suyundan içenler
    Genel

    59 ilde eğitime ara verildi
    Genel

    Çin’in Uygurlara zulmü bitmedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.