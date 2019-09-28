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28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Deprem anında yapılacaklar

28 Eylül 2019, Cumartesi
Deprem esnasında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması, sarsıntı bitene kadar içeride kalınması ve binanın terk edilmemesi gerekiyor.

20 yıldır değişen ne? Konuşan çok tedbir alan yok

Deprem anında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması, sarsıntı bitene kadar içeride kalınması, güvenli bir yer bularak “çök-kapan-tutun” hareketiyle baş ve boynunu korunması hayat kurtarıyor. Silivri ilçesi açıkları Marmara Denizi’nde meydana gelen ve vatandaşlarda paniğe sebep olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, alınması gereken hayatî tedbirleri hatırlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) “Afete Hazır Türkiye Projesi” kapsamında deprem öncesi, anında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar öne çıktı.

Başınızı koruyun

AFAD tarafından “Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb.) malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin. Güvenli bir yer bulup, ‘diz üstü çök, baş ve enseyi koruyacak şekilde kapan, düşmemek için sabit bir yere tutun’ hareketini yapın. Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın.” uyarısı yapıldı. 

Binadan çıkmaya çalışmayın

Yaralanmaların çoğunluğu bina içinde hareket ederken veya dışarı çıkmaya çalışırken oluştuğu için deprem esnasında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması, sarsıntı bitene kadar içeride kalınması ve bu esnada bulunulan binanın terk edilmemesi gerekiyor. Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi düşebilecek her tür eşyadan uzak durulması, balkona çıkılmaması, balkon ve pencerelerden atlanmaması ve asansör kullanılmaması yapılması gerekenler arasında yer alıyor. Acil durum ve yangınları bildirmek dışında telefonların kullanılmaması, elektrik düğmelerine dokunulmaması ve sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz, su vanalarının kapatılması gerekiyor.

Hasarlı binalara girmeyin

Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasına ilişkin AFAD tarafından yapılan uyarılar arasında şunlar yer alıyor: “Her büyük depremden sonra mutlaka artçı deprem olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girmeyin. Deprem anında açık alandaysanız deniz kıyısından, enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalı.”

AA

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