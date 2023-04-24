Deprem bölgesinde daha fazla gönüllüye ihtiyaç var

Yerel seçimler döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörlüğünü yapan, yazar ve siyasi danışman Necati Özkan, Millet İttifakı lider kadrolarının bilgisi ve onayıyla kurulan, sivil bir inisiyatif olan, “Türkiye Gönüllüleri” için çağrı yaptı.

Özkan, Cumhuriyet’te yayımlanan yazısında “Türkiye Gönüllüleri bu kısa sürede 70 bin gönüllüyü aştı. 14 Mayıs’a kadar kalan üç haftada hem gönüllü sayısının iki katına çıkması hem de başvuruların coğrafi dağılımı açısından yapılacak daha çok iş var. Örneğin en çok Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde gönüllüye ihtiyaç var. Oy kullanılacak okul sayısının geniş coğrafyaya yayıldığı ve önceki seçimlerde anormalliklerin yaşandığı Şanlıurfa ve Erzurum gibi illerle, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Malatya, Elazığ gibi depremlerden etkilenmiş illerde daha fazla gönüllüye ihtiyaç var” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 590

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.