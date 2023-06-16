Deprem bölgesinde faturaları devlet ödesin

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, deprem bölgesinde elektrik, doğalgaz ve su faturalarının yıl sonuna kadar devlet tarafından karşılanması için Kanun Teklifi verdi.

Güzelmansur’un kanun teklifi yasalaşırsa, 2023 yılı sonuna kadar, deprem bölgesindeki vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar bütçesinden, su faturaları ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Yıkıcı 6 Şubat depremlerinin ardından doğalgaz ve elektrik faturalarının 3 ay ötelendiğini belirten Güzelmansur kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Şimdilerde depremzedelere 6 Şubat’tan itibaren kullandıkları elektrik tüketim bedelleri toplu bir şekilde yansıtılmaya başlanmıştır. Bu dönemde doğalgaz alt yapısı da zarar gördüğü için ısınma ihtiyacı çoğunlukla elektrikle sağlanmıştır. Bu nedenle fatura bedelleri oldukça yüklü gelmiştir. Ezici bir çoğunluğu işsiz ve gelirsiz kalan depremzedelerin bu faturaları da diğer faturaları da ödeme imkânları hâlâ bulunmamaktadır.” Haber Merkezi

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