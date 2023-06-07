Deprem bölgesinde halen binlerce cenazeye ulaşılamadı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hala cenazesine ulaşılamayan binlerce kişi olduğunu paylaştı.

10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin üzerinden dört ay geçerken, depremlerdeki can kaybı son olarak 22 Nisan’da açıklanmıştı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 783 kişinin vefat ettiğini duyurmuştu.

Yakınlarına ulaşamayan çok sayıda kişi olduğu öne sürülürken, konuyla ilgili TTB sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

TTB’nin, Hatay’da dört doktorun cenazesine hala ulaşılamadığı bilgisini de aktardığı paylaşımı şöyle: “6 Şubat depremlerinin üzerinden dört ay geçti. Halen binlerce cenazeye ulaşılamadı. Hatay’da dört meslektaşımızın cenazesi ile ilgili bir bilgiye de ulaşamadık. TTB olarak deprem bölgesindeki çalışmalarımıza devam ediyor ve herkesi dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.”

CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Öte yandan İHA’da yer alan habere göre Adıyaman’da Turgut Reis Mahallesi Eski Valilik Kavşağı yakınlarındaki bir binada yürütülen enkaz çalışmalarında bir cenaze bulundu. Depremin 122’nci gününde binanın bodrum kısmında bulunan cenazenin 20’li yaşlarında bir kadına ait olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi