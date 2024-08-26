Deprem bölgesinde mücbir sebep uzatılmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 İli olumsuz etkileyen ve kapanması ağır yaralara sebep olan deprem sebebiyle alınan mücbir sebep kararının mutlaka uzatılması gerektiğini belirtti.

“Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımız halen mağduriyet içerisinde. Çoğu esnafımızın arabası enkaz altında kalmış ve kullanılmaz hale gelmiş. En önemlisi enkaz altında kalan araçları yapacak usta kalmamışken şimdi bu insanlar nereden ve nasıl devlete vergi verecekler. Esnaf ve sanatkar işinin başına tam geçip ayağa kalkmadan deprem bölgelerinde hayat normale dönmeli ki esnaf ve sanatkar vergisini ödesin. Bu sebeplerden dolayı tüm deprem bölgesinde öncelik, ticari hayatın zaman kaybedilmeden canlandırılması yönünde olmalı” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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