"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 54

Deprem bölgesindeki 4 şehir, polisler için "şark hizmeti" bölgesine dahil edildi

26 Şubat 2023, Pazar 12:00
İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle polislerin şark hizmetinde 2024'te yürürlüğe girmesi planlanan 4 bölge uygulaması kaldırıldı.

Emniyet personelinin, son depremlerden etkilenen illerden Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya'da yapacakları görevler, bugünden itibaren "şark hizmeti" olarak kabul edilecek.

Ayrıca 2024'te yürürlüğe girmesi planlanan "şark hizmeti" yerinin 4 bölgeye ayrıldığı uygulama kaldırıldı. Mevcut "batı" ve "doğu" şeklindeki 2 bölge uygulaması devam edecek.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, gelecek yıl yürürlüğe girecek "şark hizmeti" yerinin 4 bölgeye ayrılmasını öngören uygulama kaldırıldı. Halen uygulanmakta olan 1. bölge (batı) ve 2. bölge (doğu) şeklindeki iki bölge uygulaması devam edecek. Batı ve doğu illeri kendi arasında tekrar gruplara ayrılmayacak.

Böylece 4 bölge uygulaması kapsamında, "şark görevi"ni bitiren personelin batı illerinde görev süresini tamamlaması halinde zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması kararı da kaldırıldı.

Muharip gaziler, sivil terör mağdurları ile şehit ve gazi yakını emniyet mensuplarına da "şark görevi"nden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkı getirildi.

Depremden etkilenen illerden 4'ü "şark görevi" bölgesine eklendi

Son depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya, "şark" olarak anılan 2. bölge (doğu) hizmeti sayılan iller arasına dahil edildi.

Buna göre 4 il, 48 ilçe ve 4 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere 56 birimdeki görev süreleri yeniden düzenlendi. Bu illerdeki görevli personelin, bugünden itibaren çalışacakları süre "şark hizmeti"nden sayılacak.

Deprem nedeniyle doğu görevi kapsamına dahil edilen birimler de dahil olmak üzere 15 il, 99 ilçe ve doğrudan merkeze bağlı 9 taşra teşkilatında görev süreleri düşürüldü.

"İkinci şark görevi"ni tamamlayabilme imkanı

Şark illerindeki birimlerde görev süresini bitiren personele, ipka (yerinde kalma talebi) doğrultusunda, hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 10 yıl, 5 yıl olan birimlerde 8 yıl, 4 yıl olan birimlerde 6 yıl, 3 yıl olan birimlerde 4 yıl ve 2 yıl olan birimlerde 3 yıl kesintisiz görev yapmaları durumunda "ikinci şark görevi"ni tamamlayabilme hakkı tanındı.

Önceki dönemlerde doğu bölgesinde kesintisiz çalışanların da bu haktan yararlanabilmesi sağlanacak. Emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel ise bundan yararlanamayacak.

Yaş haddi ve ipka talebindeki değişiklik

Yaş haddinden emekliliğine 3 yıl kalan personele sağlanan haklarda süre 5 yıla çıkarıldı. Buna göre, yaş haddinden emekliliğine 5 yıl kalan personel, talebi ve durumunun yönetmelikteki şartlara uyması halinde görev yerinde bırakılabilecek ya da istediği yere tayin olma hakkından yararlanabilecek.

Personelin en az 2 çocuğunun üniversitede öğrenim görmesi durumunda ipka talebi karşılanabilecek.

AA

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Depremzedeler için bağış konferansı

    Tek kelimeyle kıyamet

    Pakistan, deprem bölgesine 21 tır yardım malzemesi daha gönderdi

    Depremler sonrasındaki soruşturmalarda tutuklu sayısı 188'e yükseldi

    AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 374 kişi vefat etti

    Güçlendirme maliyeti daire başına 250 bin TL

    1.1 milyon depremzede başka illere göç etti

    İktidara deprem soruları

    Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı deprem bölgesinde

    Depremzede çiftçilere destek sağlanmalı

    AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının detayları belli oldu

    Sahra eczanelerden ücretsiz hizmet: "Bu hizmeti meslektaşlarımız gönüllülük esasıyla yapıyor"

    İsrail, Filistinlilere ait 193 dönüm araziye daha ''el koydu''

    166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı

    Köln'de depremzedeler için bir araya geldiler

    'Ukrayna'nın şu an F-16'ya ihtiyaçları yok'

    'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik ile ilgili olumsuz bir durum yok'

    Depremzedeler için açık artırmaya çıkarılacak

    Deprem bölgesindeki 4 şehir, polisler için "şark hizmeti" bölgesine dahil edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Acı bir tevafuk ve tekerrür
    Ahmet BATTAL

    Yayın yasağıyla dini koruyan hâkim-savcılar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Yasir Teğiş

    Depremden notlar (1)
    Risale-i Nur'dan

    Çocuğu vefat edenlere Kur’ânî bir müjde
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Benim apartmanlarım var(dı)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman Uçar

    Livâ’ül Hamd
    Adnan NACİR

    HTS: Hizb ut- Takrir üs-Sansür
    Mehmet KARA

    Depreme hazırlanalım demek acizlik mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.