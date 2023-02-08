Deprem bölgesindeki yollarda son durum?

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin hepsinin ulaşıma açıldığını, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM), Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin (trafiği yoğun olan ana yol) hepsinin ulaşıma açık olduğu belirtilerek, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergahın bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, kara yolları ekiplerinin yurdun dört bir yanında 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam ettiği vurgulandı. *** Deprem bölgesinde güncel yol durumu Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmalarını sürdürüyor. KGM deprem bölgesi güncel yol durumunu açıkladı. Buna göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun deprem nedeniyle trafiğe kapanan Bahçe-Gaziantep kesimi taşıt trafiğine açıldı. Malatya-Kahramanmaraş aksının Erkenek Tüneli ile Gölbaşı geçişi arası depremde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Birinci alternatif olarak (Malatya-Darende) ayrım-Elbistan-Göksun-Kahramanmaraş yolundan; ikinci alternatif olarak Malaya-Elazığ-Ergani-Siverek-Kahta-Adıyaman güzergahı kullanılarak ulaşım sağlanıyor. Hatay-Reyhanlı güzergahı depremde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşım, Hatay-Kırıkhan-Reyhanlı güzergahından gerçekleştiriliyor. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da görevli araçlar dışında 48 saat boyunca araç girişi durduruldu. KGM deprem bölgesinde 660 personel, 783 makine ve ekipman ile çalışma yürütüyor. Ayrıca 99 Karayolu Denetim İstasyonundaki denetim çalışmaları geçici olarak durduruldu. Ülke genelinde kapalı yollar Karaman-Mut Yolu (Sertavul Geçidi), Kayseri-Pınarbaşı-Sarız Yolu, Divriği-Arapgir Yolu, Siirt-Eruh Yolu trafiğe kapalı bulunuyor. Konya-Antalya Yolunun Seydişehir-Akseki kesiminde; Seydişehir'den Akseki istikametine tır trafiğine izin verilmiyor. Yolun Akseki'den Seydişehir istikameti tüm araçlar için trafiğe açıldı. AA

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