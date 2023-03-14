DEPREMZEDELERE YARDIM GÖTÜREN YENİ ASYA HEYETİNİN İZLENİMLERİ VE HATAY’DAKİ SON DURUMU AKTARAN NOTLAR...

ADIYAMAN BOMBALANMIŞ GİBİ

Adıyaman’a yaklaşırken felaketin büyüklüğü karşısında dehşete kapılmamak mümkün değildi. Günlerce bombalanan ikinci dünya savaşı şehirleri ya da iç savaşın sürdüğü Suriye ve füze yağmuru altındaki Ukrayna gibiydi. Onların yaşadığını bu şehir bir-iki dakikada yaşamıştı. Devamını okumak için tıklayınız

HATAY VE İLÇELERİNDE DURUM

Tüm bölgelerde aynı olan tek şey fahiş fiyat. Kiralık ev/depo... Nakliyat/taşıma... Ürün alma/satma... Hepsi depremzede aleyhine. İlçe ve mahalleler arası raporlarda ciddi farklar var. En az hasarlı bölgeye en lüks yardım ve konaklama imkanı, en hasarlı bölge hayalet şehir gibi.

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Deprem bölgesinden acı gerçekler

Gazetemizin okuyucularından bir depremzede, deprem bölgesindeyaşanan acıları Yeni Asya’ya anlattı.

Mikail İşleyen - Hatay

Üç gündür Hatay’ın ilçelerini ve mahallelerini geziyorum. Gördüklerimi, duyduklarımı, yaşadıklarımı, hissiyatımı ve düşündüklerimi yazacağım. Tüm bölgelerde aynı olan tek şey vardı: Fahiş fiyat. “Canın isterse böyle” uygulaması... Kiralık ev/ depo mu, nakliyat ve taşıma işleri mi, ürün alma/satma mı, hepsi depremzede aleyhine. İlçeler ve mahalleler arasında verilen raporlarda bile ciddi farklar görünüyor. Mesela en az hasarlı bölgeye en lüks yardım veya konaklama imkanı sunulurken en hasarlı bölge adeta halen hayalet şehir gibi... Bazı bölgelerde enkazlar kaldırılırken bazı bölgelerde halen el değmemiş sokaklar var... Bazı bölgelerde kolluk kuvvetleri yağma ve hırsızlık olaylarına karşı (şahit olduğumuz an itibariyle) devriye atarken bazı bölgeler kaderine terk edilmiş, hatta karşılaştığımız hırsızlık olayına can güvenliğimiz olmadığı için müdahale bile edemedik...

Her şeyin fiyatı uçmuş

Yaşanan olaylar insanlar arasında da çok farklı değerlendiriliyor. Yine tek ortak bir gerçek var ki o da korku. En küçüğünden en büyüğüne, en dindarından en ateistine kadar hepsi müthiş korku sarmalında. Birçok dindar insan bile rutin hayatını yaşayamıyor. Normal olabilecek iken israfa razı oluyor. Evine giremiyor... Mesela, Yayladağı ilçesi depremde hasar görmeyen bir yer olarak biliniyor ama Yayladağı halkı kendisi korkudan evlerine girmiyor. Gezdigim mahalleri tek tek değerlendirecek olursam, Yayladağından başlayayım. Ufak tefek sarsıntılar olmuş. 6.4’lük Samandağ depremi, komşu ilçe olması nedeniyle beş on binada ağır hasara yol açmış, yıkılan bina yok.

Hatay’ın depremden etkilenen birçok mahallinden Yayladağı’na göç olmuş. Suriye olayı öncesi 6000, Suriye olayı ile 40.000 olan ilçe nüfusu dün belediye başkanının ifadesi ile 86.000 olmuş. Dolayısı ile her şeyin fiyatı üç beş kat artmış... Kiralama işi ahırdan dönme evlere kadar düşmüş... Yayladağı korkudan eve girmiyor, ama Antakyalı da Yayladağına göçüyor...

Sokaklar hâlâ enkaz dolu

Antakya’da halen sokaklar enkaz dolu, halen el değmeyen yerler var, akşamları ışığı yanan bir daire yok, karanlık, hayalet şehir...Gündüz vakti hızla mal kurtarma ve ev boşaltma çabası, kimin ne yaptığı belli değil, bir kaos hali sürüp gidiyor. Sosyal hayat halen yok, normalleşme başlayamamış... Nasıl yüz yüze eğitim başlayacak, bir yıla normalleşmesi hayal gibi... Samandağ ilçesi de enkaz halinde, ama halkın yer evi olması, bağ bahçe çok olması hayatı daha kolay hale getirmiş....

Kırıkhan ilçesi en hızla normalleşmeye dönen ilçe, yıkıntı Antakya kadar çok ise de normal hayata başlamış bir ilçe, yarayı en hızlı sarsmaya başlayan yer olarak gördüm. İskenderun ilçesi kendi kendine yeten bir görünüm veriyor. Belli bir hattı yıkan deprem enkaz işleri devam ederken diğer bölgeleri normal hayata dönmüş. Antakya ile İskenderunu bağlayan geçitte yer alan Belen ilçemiz depremden hasar olarak en az, yol geçiş noktası olduğu içinde ekonomik olarak en çok (olumlu yönde) etkilenen ilçesi. Üç beş kurulmuş çadır dışında sanki deprem uğramamış gibi.

Kiralar dörde beşe katlanmış

Kiralık ev bulmak hayal, kiralık ev ücreti hayal ötesi. Diğer bir hayal ötesi fırsatçılık ise deprem bölgesine ulaşmak için kullanılan Adana ve Antep yollarındaki işletmelerin bir bardak çayı 25, bir kase çorbayı 90 TL’ye satmaları... Denizciler beldesi de yıkım olmayan yerlerden biri. Ağır hasarlı binaları var, korku o kadar hakim ki dindar insan bile hasarsız, güvenli diye rapor verilen müstakil evine giremiyor. Zaten çoğunluğu müstakil iki katlı evlerden oluşan mahalleye en lüks ve en kapsamlı yardım gelmiş, hem de en az lazım iken. En kaliteli çadırlar kurulmuş.

Nerede ise her müstakil evin önünde bir çadır var. Bu bölgede gördüğüm kaliteli ve lüks çadırı il merkezi dahil hiç bir yerde görmedim. Bu durum inşallah siyasi bir iltimas değildir... Denizcilerde de her şey yine ateş pahası. Kiralar dörde beşe katlanmış, hasarlı bölgelerin ilk kaçış noktası olan yerlerden biri. Bu rant, fırsatçılık, yağmacılık ve korku ne yazık ki ilahi ikaz ile uyanan insanın da az olduğunu gösteriyor bana...