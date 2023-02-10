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10 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Deprem bölgesine yardımlar hız kesmeden sürüyor

10 Şubat 2023, Cuma 13:38
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen depremlere ilişkin birçok şirket bölgeye ayni ve nakdi yardım göndermeye devam ediyor.

Şirketler ve sivil toplum kuruluşları merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye yaptıkları yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, DHL Express Türkiye, Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı "Deprem Yardımlaşma Seferberliğine" katıldıklarını ve e-ticaret platformları üzerinden alınan temel ihtiyaç malzemeleri ve AFAD koordinasyonlarında toplanan yardımlarını deprem bölgelerine ulaştırdıklarını bildirdi.

Bununla birlikte bireysel yardım gönderilerinin AFAD’a ulaştırabilmesi için ön bürolarını teslim noktası yaptıklarını belirten şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çalışanlarımızın oluşturduğu DHL Gönüllüleri’nin oluştuğu yardım fonunu bölgede ekip arkadaşlarımıza gönderdik. Fon üzerinde bağış toplamaya devam ediyoruz. 1.000’e yakın arkadaşımızın topladığı bağış miktarı kadar DHL Express Türkiye olarak biz de üzerini tamamlayarak toplam bağışı bölgedeki çalışma arkadaşlarımız, AFAD, AKUT ve AHBAP’a paylaştıracağız. Bölgedeki arkadaşlarımız ve aileleri için servis noktalarımızı barınmaları için kullanıma açtık ve uyku tulumu, battaniye, temel ihtiyaç malzemeleri gibi erzakları hızlıca teslim ettik. DHL Global için de bağış kampanyası duyurusu yaptık. Burada toplanan bağışları AFAD, AKUT ve AHBAP’a aktaracağız. Ayrıca farklı ülkelerden deprem bölgesine gönderilecek ürünlerin gümrükten hızlı ve kolay geçmesi için çalışmalarımızı başlattık."

Pasha Bank da Pasha Holding ve iştirakleri olarak AFAD ve AHBAP'a 1 milyon doların üzerinde bağış fonu oluşturduklarını ve 40 kişilik ekiplerinin bölgede arama kurtarma faaliyetleri içerisinde olduğunu bildirdi.

Art Design, deprem bölgesinde bulunan vatandaşlara ulaştırmak üzere dikimini gerçekleştirdiği battaniyeleri, giyim gibi kışlık temel ihtiyaçları taşıyan yardım tırını yola çıkarıyor.

Modoko, 4 bin koli hazır gıda, 200 ısıtıcı, 1.000 battaniye, 700 koli bebek bezi, çok sayıda yatak, çok sayıda çocuk giyim ve çok sayıda kışlık kıyafet gönderdiklerini ve yardımlarına devam edeceklerini açıkladı.

Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı (TACEV), 24 bin adet tahin pekmez, 32 bin adet peynir, 600 koli meyve suyu, 3 bin 500 adet konserve, 96 bin adet fındık krema, reçel çeşitleri, 450 koli süt, 2 bin koli adeti zeytin, 30 bin koli su, ısıtıcı, battaniye, çocuk giyim gibi acil yardım malzemesi taşıyan 3 tırı yola çıkardı.

Yeni İnci, ilk etapta kadın, erkek ve çocuk olmak üzere 10 bin adet iç çamaşırı ve içlik gönderimini tamamladıklarını duyurdu.

AA

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