Deprem eylem planı da rafta kalmış

11 yıl önce Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı kabul edildi. Buna göre yapılacaklar tek tek sıralandı. Bunların 2023’e kadar tamamlanması hedeflenmişti. Plan uygulamaya geçirilmedi.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de yapılan binaların sarsıntıya dayanıklı olması büyük önem taşıyor. Yaşanan son depremde bu konunun ne kadar hayati öneme sahip olduğunu gündeme getirdi. Henüz enkazlarda arama çalışmaları devam ettiğinden binaların yıkım nedenlerine dair raporlar hazırlanmış değil. Ancak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) bu konuda harekete geçmiş durumda. İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, “Her tür yapıda hasarlar var ama tabi yoğunlaştığı şey açık ki aslında eski binalarda. 2000 öncesi yapılan binalardaki yıkım ve hasarın daha fazla olduğunu söyleyebiliyoruz. Katlı binalarda, çok katlı yapılarda yani eski ve katlı olması halinde riske daha açık olmuş oluyor” dedi.

2023 yılına kadar tamamlanmış olacaktı

Independent Türkçe’nin haberine göre Yüzgeç, “Normal koşullar altında 2010’lu yıllardan itibaren hatta bırakın 2000’nin başından itibaren hep bina envanterinin çıkarılması, bunlardaki risk durumunun tespit edilmesi söylenir. Hatta 2011’de hazırlanıp 2012’de yayınlanan “Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı”nda da bu dönemin Bakanlar Kurulu’nun kararıdır. 2023 yılına kadar bu çalışmaların tamamlanmış olması gerekmekteydi. 2023 yılı Türkiye’de depreme hazırlıklı bir yıl olarak hedeflenmiş. Nasıl diyeyim planlanmış bir strateji ve eylem planı hazırlandı. Ancak ne yazık ki tabii onların hepsi rafta kaldı” ifadelerini kullandı. Yüzgeç’in bahsettiği 2012 yılında kabul edilen Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2023) AFAD’ın sitesinde de bulunuyor.

Haber Merkezi