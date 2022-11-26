İzmir’in Gaziemir ilçesinde saat 04.10’da yerin 9,18 kilometre derinliğinde, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “4 Kasım’dan bugüne 250’nin üzerinde artçı deprem oldu. Bu geceki depremde de Buca ve Gaziemir halkı, uykusundan uyandı. 4.9 büyüklüğündeki ana şoktan itibaren artçılar, Buca ile Kızıkköy arasındaki bölgede sürüyor. 4 büyüklüğüne kadar artçılar olabilir ancak panik yapacak bir durum yok” dedi. Sözbilir, “Olası depremler, komşu Dağkızılca fayını tetiklerse bu hareketlilik deprem fırtınasına dönüşebilir. Bu fayın 6.8 büyüklüğünde deprem kapasitesi üretme potansiyeli var” diye ekledi. Haber Merkezi

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