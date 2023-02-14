Deprem Fonu ve Konseyi kurulsun

İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Ocak ayı içinde depremin ekonomik maliyetlerini konu alan “Yapısal Olmayan Risklerin Yönetimi” konulu eğitim çalışmasına ev sahipliği yaptıklarını anımsatarak, “Bu eğitimin ne kadar önemli olduğunu, birkaç gün sonra yaşadığımız depremde anladık. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın değerini elbette ölçemeyiz. Acıları hepimizin yüreğini dağlıyor. Ancak bu acılardan gereken dersleri alarak, Türkiye’yi yeni depremlere en üst seviyede hazırlayacak kaynakları garanti altına almalıyız.” dedi.

Sevimli, yıkımların azaltılması için sürdürülebilir finansal kaynağına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, İşsizlik Sigortası Fonu’nda başarıyla uygulanan sistemin Deprem Fonu’nda da uygulanmasını ve amacı dışında kullanılmasını engelleyecek yasal güvenceye kavuşturulmasını önerdi. Sevimli, 1999 depreminden sonra oluşturulmasına rağmen 2007 yılında lağvedilen Ulusal Deprem Konseyi’nin de yeniden kurularak, alanlarında uzman bilim insanlarının kamu otoritesinin liderliğinde bir araya getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Haber Merkezi

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