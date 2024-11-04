Deprem fonuna kaynak aktarılmadı

Depremlerin izlerini silmek amacıyla seçim öncesi 15 Mart 2023’te yasalaştırılan, 2 Şubat 2024’te yönetmeliği yayınlanan Afet Yeniden İmar Fonu’na, henüz kaynak aktarılmadığı ortaya çıktı.

BirGün’ün aktardığına göre, Fonun, planlanan projeleri koordine ederek finanse etmesi öngörülüyordu. Kaynaklar yurt içi ve dışı bağışlar, hibeler ve kredilerle, sermaye ve para piyasalarından sağlanacak finansmanlar aracılığıyla toplanacaktı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, 31 Ekim itibarıyla fon için herhangi bir kaynak sağlanmadı. Üç aylık dönemler halinde mali verilerin kamuoyuyla paylaşılması zorunlu olan fon için, henüz bir bağımsız denetim kuruluşuyla anlaşma yapılmadığı da ifade edildi.

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