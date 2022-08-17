Deprem güçlendirme ihalelerine iptal

‘İtibardan tasarruf etmeyen’ AKP iktidarı, kamu kurumlarının deprem güçlendirme ihalelerini iptal etti.

AKP hükümetinin bu yıl yaklaşık 200 okul, havalimanı, hastane, halk eğitim merkezi ve huzurevi gibi kamu kurumlarının deprem güçlendirme ihalesini iptal ettiği tespit edildi. Birgün’ün haberine göre, deprem ülkesi olan Türkiye’de uzmanlar ve bilim insanları binaların güçlendirilmesi ve tedbir alınması çağrıları yaparken, sadece bu yıl yaklaşık 200 deprem güçlendirme ihalesinin iptal edildiği ortaya çıktı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lüks ve şatafat harcamalarını “İtibardan tasarruf olmaz” sözleriyle savunurken, iktidarın bu yıl yaklaşık 200 okul, havalimanı, halk eğitim merkezi ve huzurevi gibi kamu kurumlarının deprem güçlendirme ihalesini iptal ettiği belirlendi. Milyonlarca insanı etkileyecek deprem tehlikesine karşı deprem güçlendirme ihalesi iptal edilen kurumlar arasından okullar, hastaneler, havalimanları, halk eğitim merkezleri, spor salonu ile huzurevleri de var.

Bütçeyi aşmış!

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, bu yıl da yüzlerce kamu kurumunun depreme karşı güçlendirilmesi ihaleleri düzenlendi. Ancak bu ihalelerden 200’ü iptal edildi. İhalelerin iptal gerekçesi olarak “İhaleye teklif veren istekli çıkmaması veya ihalede verilen tekliflerin kamu kurumunun ayırdığı bütçenin üzerinde olması” gösterildi. Güçlendirilemeyen kamu kurumlarının yaklaşık 150’si, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise binaları ile pansiyon binalarından oluşuyor. Geri kalanı ise spor salonları, öğretmenevleri, havalimanları ve çeşitli kamu kurumlarına ait yapılardan oluşuyor.

Haber Merkezi