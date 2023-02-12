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12 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

Deprem için çığlık atma aşamasındayız

12 Şubat 2023, Pazar 00:52
Prof. Dr. Naci Görür, “İstanbul’un depreme hazırlanması için bağırmaktan çok yalvarma aşamasına geldik. Şimdi çığlık atma aşamasındayız. Kaplumbağa hızıyla depreme hazırlanıyoruz” dedi.

'İSTANBUL DEPREMİ' uzatmaları oynuyor'

 

HABER: SEDAT SERDAR
[email protected]

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6’lık depremler 10 ili etkiledi. Yıkıcı etkisi nedeniyle dünyanın en büyük felaketlerinden biri olarak gösterilen depremlerin ardından Türkiye gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi. Radyo Trafik İstanbul, Radyo Trafik Ankara, Radyo Trafik İzmir ve Radyo Spor ortak yayınında Saran Grup Trafik Radyoları Genel Yayın yönetmeni Cezayir Doğan’ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Naci Görür, “Böyle büyük acılar yaşandığı zaman afetleri hatırlıyoruz. Bu en büyük zafiyettir. Deprem, olduğu zaman hatırlanmaz. Önemli olan insanlar ölmeden önce kentlerimizi depreme dirençli hale getirmektir. Risk yönetimine öncelik vereceğiz denildi ancak kaplumbağa hızıyla kentlerimizi depreme hazırladık.” şeklinde konuştu.

“KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BAĞIRA BAĞIRA GELDİ”

3-4 sene önceki söylemlerinde Kahramanmaraş’a dikkat çektiğini belirten Naci Görür, “Kahramanmaraş depremi bağıra bağıra geldi. Dilimizde tüy bitti, hiçbir zaman ciddiye alınmadık. Halka da bu işi anlatamadık. Halkı anlıyorum, depreme hazırlık para ister. Halkın toplu halde bir talebi olursa yöneticiler buna sessiz kalamaz. İktidar halkı memnun etmeli ki bir daha iktidara gelsinler. Halk da bu gücünü kullanamadı” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL DEPREMİ, MARAŞ DEPREMİNİN VERDİĞİ HASARIN 10 KATINI VERECEK”

1999 depreminin ardından İstanbul’da beklenen deprem içinde çarpıcı ifadeler kullanan Görür, “’Kahramanmaraş’a dikkat’ diye bağırdığımız gibi, 1999’dan beri ‘İstanbul’a dikkat’ diye bağırıyoruz. İstanbul’un depreme hazırlanması için bağırmaktan çok yalvarma aşamasına geldik. Şimdi çığlık atma aşamasındayız. Yeterince duyulmadı, korkarım ki İstanbul depremi Kahramanmaraş depremlerinin 10 kente verdiği hasarın 10 katını Marmara Bölgesi’ne verecektir. Bir an önce İstanbul’da seferberlik ilan edilip çalışmaların başlatılması lazım” değerlendirmesinde bulundu. “Türkiye’nin üretimi, sanayisi ve iş dünyası yüzde 60 oranında Marmara’da, ekonomik can damarları burada.” diyen Naci Görür, “Marmara’da nüfus ve bina yoğunluğunu, üretim çarklarının yoğunluğunu artırmamak lazım, aynı sepete bütün yumurtaların konmaması gerekiyor. Sanayinin 

Anadolu’ya yayılması şarttır. İnşaatlar rant hırsıyla yapılmamalı.” diye konuştu. 

“TÜRKİYE HER YIL BATIYA KAYIYOR”

Prof. Dr. Naci Görür, “Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmı yaklaşık 3-4 metre güney batıya, Akdeniz’e doğru kaymış durumda. Türkiye, bir bütün olarak yılda 2 buçuk santimetre Yunanistan’a doğru kayıyor. Bu depremler de ondan meydana geliyor” açıklamasını yaptı. Jeolog Naci Görür, “Bu deprem 1 milyon 870 bin ton TNT’nin patlamasına eşit bir enerji çıkartır. Bizim son yaşadığımız depremler ciddi boyutlarda depremler” dedi. Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili birden etkileyen depremlerin ardından yapılan açıklamalarda, kısa süre içerisinde deprem konutları inşa edileceği açıklanıyor. Prof. Dr. Naci Görür, konuya ilişkin şöyle konuştu: “Depremin ardından aynı yerde yapılaşma olması çılgınlık. Buralarda deprem dirençli kentler, yerleşim alanları yapmak zorundayız, yapabiliriz”

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