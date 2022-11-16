Deprem için gerekli hazırlıklar yapılmadı

Bilim Akademisi kurucu üyelerinden yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin beklenen İstanbul depremine yeterince hazır olmadığını vurgulayarak hükümeti eleştirdi.

Tatbikat yetmez

Görür, “Kentsel dönüşüm gerçek anlamıyla deprem odaklı yapılırken bir kentin bütün bileşenlerinin deprem dirençli hale getirilmesi için çalışılır. Bu hükümetin uyguladığı kentsel dönüşüm projesinin en önemli parametresi yapı stoku. Bir kenti depreme hazırlamak denince akla gelen ilk şey yapı stoku olmamalı” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre Görür, şöyle devam etti: “Kentsel dönüşümlerde ilk akla gelen sadece yapı stoku. Yalnızca yapı stoğuna eğildiğiniz zaman o iş müteahhit işine dönüşür. Eğer o projenin motor gücü müteahhit olursa, o iş ranta kayar.”

Görür: “Aslında insanlar depreme alışmadı. Bilinçsiz, duyarsız veya depreme alışmış değil ama ekonomik nedenlerle problemin büyüklüğü nedeniyle çaresiz hissediyorlar. Kendi yapacaklarıyla bu işin çözülemeyeceğinin farkındalar. Halkla birebir konuştuğumda, “Biz ne yapabiliriz ki hocam? Bu işi devletin yapması lazım” diyorlar. Büyük ölçüde haklılar, bu işi devletin halletmesi gerekir” dedi.

Haber Merkezi