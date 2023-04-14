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14 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

'Deprem ihaleleri şimdiden 150 milyar lirayı aştı'

14 Nisan 2023, Cuma 17:00
Gazeteci Çiğdem Toker dünkü yazısında “Depremzedelerin çadırdan konteynıra geçme taleplerinin yoğun biçimde sürdüğü günlerde, işi barınma olan devlet kurumları, enerjisini ve kamu kaynaklarını ihalelere yoğunlaştırmaya devam ediyor. Bu ihalelerin vaat edildiği gibi bir yılda bitip bitmeyeceği kadar, sözleşmeye bağlanan tutarların içinde kalınıp kalınmayacağı da bu ekonomik kriz ortamında dikkatle izlenmeyi hak ediyor 6 Şubat’taki depremin ikinci haftasında başlatılan ve TOKİ başta olmak üzere farklı kurumların açtığı -hastane olan ikisi hariç- kalıcı konut ihalelerinin toplam sözleşme büyüklüğü 150 milyar lirayı aştı” ifadelerini kullandı.

Toker, ihalelerle ilgili olarak, “Geçen hafta 3-7 Nisan tarihleri arasında pazarlık usulüyle 25 milyar TL’ye yaklaşan 17 ihale yapıldı. Bu ihaleler, TOKİ, Emlak Konut ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Son 17 ihaleyle birlikte, ağırlıklı  TOKİ olmak üzere, deprem konutlarına yönelik kamu ihalelerinin sayısı 124’e, ihalelerde inşaat şirketlerinin verdiği teklifler üzerinden, bütçeden çıkacak olan ihale büyüklüğü 151,4 milyar TL’yi buldu” cümlelerini de kullandı.

Haber Merkezi

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