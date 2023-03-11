Deprem illerinde 12 bin 700 atama yapılacak

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremden etkilenen 10 ilde kura atamaların yapılacağını duyurdu. İsteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacağını söyleyen Koca, başvurular için son günün 15 Mart olduğunu açıkladı. Yerleştirmelerin 30 Mart’ta yapılacağını söyleyen Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak. AA

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