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15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Deprem İstanbul’a dayandı

15 Şubat 2023, Çarşamba 21:05
Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminin olasılığının artığını belirterek 500 bin kişinin ölümle burun buruna olduğunu söyledi.

Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası bir İstanbul depreminde minimum 500 bin kişinin ölümle burun buruna olduğunu belirterek “riskli” ilçeleri açıkladı. Prof. Dr. Görür, Anadolu Yakası göreceli olarak depremden daha az etkileneceğini, Avrupa Yakası daha çok etkileneceğini belirterek, “Haliç’ten başlarsınız Silivri’ye kadar gidersiniz. Bakırköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Silivri’ye gittiğiniz yerler… O şerit içerisindedir. Oralardaki depremin etkisini büyütecek nitelikte’ dedi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, tv100’e yaptığı açıklamaların öne çıkan kısımları şöyle: “Kuzey Anadolu Fayı, büyük ölçüde 1939, 1942, 1943, 1944, 1957, 1967 ve 1999’da Marmara’nın kapılarına dayandı. Yani tabiri caizse İstanbul’un surlarına dayandı. Bu deprem İstanbul’da olacak. Buraya kadar olan kırılmalarla enerjisinin büyük bir kısmını kırarak rahatladı.”

500 bin insan ölümle burun buruna

“Deprem bu ülkede en gerçek bir unsur. Bu ülkenin en temel sorunu” diyen Görür, olası İstanbul depremi ile ilgili, “Şimdi İBB bir çalışma yaptı. Türkiye’de valiliklerden ve bakanlıklardan daha fazla rakam aldık. Denildi ki, ‘İstanbul’da 1 milyon 100 bin bina var’ Bunun 59 bin tanesi çok ağır hasarlı. Bu demektir ki ölümlü vakaların büyük bir kısmı bu 59 bin bina içerisinden olacak. Ben şimdi minimize ediyorum. Bu 59 bin binanın 49 bin binasını da alın. Bunda da insanların burnu kanamasın. 10 bin bina verin… 10 bin bina İstanbul’da hiç öyle kalmadı ama her biri beş katlı olsun. 50 bin kat yapar… Her kata iki daire koyun, her daireye 4-5 kişi koyun alın size 500 bin bu minimum. Yani bu işin şakası yok. İstanbul’da beklediğimiz deprem olursa bu yapı stokuyla, bu gecekondu mantığıyla bu yoğunluğu bu nüfus içerisinde Kahramanmaraş depremlerinin kaybından daha fazla olur. Minimum 500 bin insan ölümle burun buruna” dedi.

 

Haber Merkezi

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