Saadet/Gelecek Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Kahramanmaraş’ta temaslarda bulunarak, iktidara, “Deprem konutları nerede?” diye sordu.

Tamamlanmayan deprem konutları, konteyner sıkıntısı ve şehir merkezinde kaldırılmamış molozlar konusunda konuşan Şahin, şehrin yaşadığı bu sorunlara dikkat çekerek çözüm için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı. Moloz yığınları arasında basın açıklaması yapan Şahin; “Bugün, maalesef deprem bölgesindeki konteyner kentlerin kışa hazır olmadığını görüyoruz bu önemli bir sorun. Onun yanında en önemli sorun deprem bölgesinde yeterli konut yapılmıyor diye çok net bir uyarımız olmuştu. Bugün geldiğimiz noktada Kahramanmaraş’ta da diğer illerimizde de maalesef yeterli konut yapılmıyor. Ben buradan iktidar yetkililerine sesleniyorum deprem konutları nerede? Depremzede vatandaşlarımızın barınma sorunu nasıl çözülecek?” şeklinde konuştu. İstanbul - Aslan Özdemir

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