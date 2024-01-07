Deprem mağdurları adalet nöbetinde

YAKINLARI VEFAT EDEN AİLELER HAKLARINI ARAMAK İÇİN ‘ADALET PEŞİNDE AİLELERİ PLATFORMU’ ADI ALTINDA TOPLANARAK 16 İLDE ADLİYELER ÖNÜNDE ADALET NÖBETİ TUTMAYA BAŞLADILAR.

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileler haklarını aramak için ‘Adalet Peşinde Aileleri Platformu’ adı altında toplanarak 16 ilde adliyeler önünde adalet nöbeti tutmaya başladılar.

Kahramanmaraş Adliyesi önünde toplanan aileler adına bir açıklama yapan Tuba Erdemoğlu “Depremin üzerinden 11 ay geçti biz hala adaletin oluşacağına dair bir emare bekliyoruz” dedi.

T24’ün haberine göre Erdemoğlu basın açıklamasında şunları söyledi: “6 Şubat günü enkazdaki sevdiklerimizin kurtarılmasını beklerken bizler dahi ölüme terk edildik. AFAD, KIZILAY gibi kurumların ne kadar yetersiz olduğunu hep birlikte gördük. Bahsi geçen kurum ve kuruluşların da adalet önünde yargılanması için başvurularımızı yaptık. Yasımızı tutamadık, sevdiklerimizin naaşlarının bulunmasını bekledik, daha kayıplarımız bulunmamışken enkazları kaldırmaya geldiler. Gerekli numunelerin alınması için enkazların başında biz bekledik. Enkazlardan yeterince numune aldıklarını sandık. Ancak yanılmışız. Açılan birçok soruşturma dosyasından binadan yetersiz delil alındığını sonradan anladık. Beklememiz son bulmadı. Depremin üzerinden neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen bu seferde bilirkişi raporlarını bekliyoruz.”

Haber Merkezi