Deprem OHAL’iyle seçim ertelenemez

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, sosyal medya hesabından, “Deprem sebebiyle TBMM seçimleri ertelenemez. Anayasa Mahkemesi’nin mücbir sebeplerle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenebileceğine ilişkin görüşü, artık anayasada TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı gün yapılması öngörüldüğü için dayanağını yitirmiştir” dedi.

Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tolga Şirin de Gazete Oksijen’deki değerlendirmesinde, “Bu maddede savaş dışında bir erteleme nedeni yok. OHAL Kanunu’nda da bu yönde bir hüküm bulunmuyor. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de seçimlerle ilgili bir sınırlama veya düzenleme yapamaz. Bu nedenle şöyle özetleyebilirim: Mevcut mevzuat uyarınca sadece deprem ve depreme bağlı OHAL ilanı nedeniyle seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

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