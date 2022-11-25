Deprem paraları nereye harcandı?

Demokrat Parti Sözcüsü Doç. Dr. Neslihan Çevik, yaptığı açıklamada haftanın öne çıkan gündem maddelerini değerlendirdi.

Son yıllarda beklenen İstanbul depremiyle ilgili Jeoloji Mühendisi Naci Görür’ün 7 şiddetinde deprem beklendiğini ve 2,5 milyon İstanbullunun doğrudan etkileneceğini söylediğini hatırlatan Neslihan Çevik şunları söyledi: “Söylenenler çok korkunç ve düşündürücü. Elbette olacağı Allah bilir ama Allah kullarına önlem alması için akıl ve irade vermiştir. İstanbul’da Kasım 2022 itibariyle 60.000 binaya acil olarak müdahale edilmesi gerekiyor. İktidar ise bunlara müdahale etmek yerine yeni binalar ve projeler yapmanın peşinde. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra sadece bir yıllığına çıkarıldığı söylenen Özel İletişim Vergisi kalıcı hale getirildi ve 23 senedir toplanan para 147 milyar lira. Bu paranın 3 senesi koalisyon hükümeti zamanında toplandı, 20 senesi ise AKP iktidarı dönemi. Bu paralar nereye harcandı?” diye sordu. Çevik, “Demokrat Parti olarak tarihe not düşüyoruz ve iktidarı uyarıyoruz: İstanbul büyük depremi geliyor, rant ve para hırsınızı artık bir kenara bırakın ve deprem gerçeği ile yüzleşin” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz