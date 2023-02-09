Deprem riski olan bölgeler

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Pazartesi günü, sabah 04.17’de ve 13.24’te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 10 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremden 3 gün önce uyarı bölge için uyarı yapan Prof. Dr. Naci Görür, deprem riski olan bölgeleri açıkladı.

TV100 ekranlarında yayınlanan bir programa konuk olan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür şunları söyledi: “Maraş civarında olan bu depremler ve fayların stresi göz önüne alındığında Adana havzası ve İskenderun yöresinin dikkatle ele alınmasını öneririm. Bunun dışında Marmara Denizi’nin güneyi, Çanakkale ve Bursa’nın da dikkatli olması gerekiyor. Keza İzmir yarımadası ve çevresi… Akdeniz kıyılarımızda Antalya, Muğla bölgesindeki kıyı kesimleri dikkatli olmalı. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Erzincan, Bingöl, Karlıova arasındaki bölgede büyük bir deprem bekliyoruz”. Haber Merkezi

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