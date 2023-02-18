Deprem takdir-i İlahî, ama...

DP Sözcüsü Neslihan Çevik, depremin takdiri ilahi olduğunu ifade ederek, “Ancak bu felaketin altında yatan sebepler; ihmal ve yolsuzluk düzeni, örgütlü bir kötülük, bilinçli olarak içi boşaltılmış kurumlardır” dedi.

Demokrat Parti Sözcüsü Doç. Dr. Neslihan Çevik, haftalık olarak yaptığı değerlendirme açıklamasında iktidarı eleştirerek, “Tek adam rejiminin merhameti, becerisi, demokrasisi işte bu kadar bir şey. İnsanlar yardım bekliyor, AFAD talimat bekliyor. Talimat Cumhuriyeti olmuşuz. Ve bir daha gördük ki liyakat ve tecrübeye dayalı bir demokrasi yaşatıyor, talimat cumhuriyeti ise öldürüyor” dedi.

Geciken devlet, devlet midir?

Böylesi bir afette en önemli şeyin ilk 12 saatte felaket bölgesine ulaşabilmek ve müdahalede bulunabilmek olduğunu ifade eden Çevik, “Peki, bize o ilk 12 saatte ulaştığınız 10 yeri veya sadece 5 mahalleyi, o da olmazsa 1 apartman enkazı söyleyebilir misiniz? Ama ulaştık derken de ulaşan hükümet temsilcisinden bahsetmeyin bize. Şu bakan şuraya, bu vekil buraya… Bakan kepçe mi? Vekil dozer makinesi mi? Tam teçhizat ile geldiniz mi? Kurtarma ekibi, tıbbi cihazlar, ses dinleme cihazları, iş makineleri… İşte film de burada kopuyor zaten. Geciken adalet, adalet midir? Peki, geciken devlet, devlet midir?” şeklinde konuştu.

İhmal ve yolsuzluk düzeni

Depremin takdiri ilahi olduğunu ifade eden Neslihan Çevik, “Ancak bu felaketin altında yatan sebepler; ihmal ve yolsuzluk düzeni, örgütlü bir kötülük, bilinçli olarak içi boşaltılmış kurumlardır. Power Point sunumlarında ekonomik büyüme, deprem tatbikatlarında deprem felaketi ile mücadele… Bütün bu yapılan sunumlar çok hoş, çok güzel ama işin gerçeği; beceriksizliğin ve art niyetin bedeli çok ama çok ağır oldu” şeklinde konuştu.

ANKARA - FATİH KARAGÖZ