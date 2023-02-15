Deprem, tarihî yapıları da yıktı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 VE 7,6 şiddetindeki yıkıcı depremler tarihi yapıları da vurdu. Hatay’da Tarihi Meclis Binası ve Anadolu’daki en eski cami Habib-i Neccar yıkıldı. Yüzlerce yıllık Gaziantep Kalesi de asrın felaketinde ağır hasar aldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen depremler, bölgedeki binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirası da yerle bir etti. Asrın felaketinde, üç semavi dine ev sahipliği yapan Hatay’ın simge yapıları yıkıldı. Anadolu’nun ilk camilerinden Habib-i Neccar ve 16’ncı yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami depremle yerle bir oldu. Tarihi Sarımiye Camii de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı. 1927 yılında inşa edilen ve 1938’den Hatay’ın Türkiye’ye katıldığı 29 Haziran 1939’a kadar Meclis binası olarak kullanılan yapı da enkaz haline geldi. Gaziantep Kalesi’nin burçları da depremin yıkıcı etkisine dayanamadı. Kale’nin hemen yanı başındaki 4 asırlık Şirvani Camii’nin kubbesi ve bir duvarı da yıkıldı.

Adıyaman’da da benzer manzaralar vardı

Yaşanan o yıkıcı depremde çok sayıda ev ve iş yeri zarar görürken onlarla birlikte çok sayıda tarihi yapı da zarar gördü. Onlardan biri de Adıyaman merkezde bulunan Tarihi Ulu Camii’ydi. 1515 yılında yapılan ve asırlara meydana okuyan Ulu Cami, asrın felaketinde ayakta kalamadı. Adıyaman merkezde çok sayıda tarihi cami ağır hasar gördü. Adıyaman’daki Kab Camii de depremde büyük zarar gören tarihi yapılardan. 1768 yılında yapılan caminin duvarları yıkıldı, bahçesinde bulunan kabirler zarar gördü. Tarihi Çarşı Camii’nden geriye ise enkaz yığını kaldı.(TRT Haber)

Anadolu'nun ilk camilerinden Habib-i Neccar Camisi de yıkıldı

Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilen hoşgörü, kardeşlik ve huzurun sembolü Anadolu'nun ilk camilerinden Habib-i Neccar Camisi, depremin meydana getirdiği etkiyle tamamen yıkıldı. (Sağda) Tarihi Hatay Büyükşehir Belediye binasının da hasar gördüğü depremde, Hatay El Sanatları Teşhir ve Satış Merkezi'nin tarihi binasının ön cephesi yıkıldı. AA

Merkez Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. AA