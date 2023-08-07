Deprem testlerine olan talep sıfıra dayandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’nin birçok şehrinde bina dayanıklılık testi taleplerinde kırılan rekor, İstanbul’da sıfıra dayandı.

“Evim depremde yıkılır mı?”, “Binam sağlam mı?” sorularına cevap arayanlar, “Deprem Dayanıklılık Testi” yapan belediyeler, lisanslı mühendislik firmaları ve üniversitelerin kapısını çaldı. Fakat felaketin üzerinden geçen altı ay, deprem gerçeğini unutturdu. İBB tarafından ücretsiz yapılan bina dayanıklılık testine ve özel kurumların gerçekleştirdiği bina dayanıklılık testlerine talep yok denecek kadar azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Milliyet’e şu açıklamalarda bulundu: “Depremin ilk zamanlarına göre şu an başvurular bitmiş durumda. İlk günlerde yoğun bir talep olmuştu. Binaların durumu genelde kötü.. Başvurular şu an tamamen sıfıra gelmiş durumda.” Haber Merkezi

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