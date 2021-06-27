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28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Depremde 5 milyon insanın can güvenliği yok

27 Haziran 2021, Pazar 22:14
Prof. Dr. Naci Görür, muhtemel İstanbul depremine hazırlıksız olunduğunu vurgulayarak, “Can güvenliği olmayan 4-5 milyon insan bulunuyor” dedi.

Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl depreminin ardından açıklamalarda bulundu.

T24’deki habere göre Naci Görür, “Karlıova’dan Doğu Anadolu Fayı başlar, Adana’ya kadar devam eder. Kuzey Anadolu Fayı da Karlıova’dan başlar, İstanbul’a kadar devam eder. Karlıova zonu bu iki fayın kesiştiği yeri ifade eder. Geçtiğimiz gün meydana gelen 5.3’lük deprem bu zonda meydana gelmekle beraber, Doğu Anadolu fayının üzerinde değildi. Bu faya paralel bir fay üzerinde meydana geldi. Bu bölgeye sıkıntılı dedim bunun sebebi de Doğu Anadolu fayı üzerinde deprem beklediğimiz bir yer var o da Karlıova, Göynük arasında Bingöl kesiminde bu alan en son depremi 1876 yılında üretti ve o zaman 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. Ve oranın şu anda en az 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli var” diye konuştu.

Hazır olmadığımızı küçük depremler bile gösteriyor

“Hazır olmadığımızı küçük depremler bile gösteriyor” diyen Görür, “Şu ana kadar İstanbul’da olan depremcik diyebileceğimiz, küçük depremlerde bile yıkımların hasarların olduğunu görüyoruz. Değişik rakamlar var, Çevre Şehircilik Bakanımız çıkıyor 200 bin binanın dönüşmesi lazım diyor. 200 bin bina demek minimumdan alıp 4 katlı deseniz her birinde de 2 daire dersek 8 daire yapar her bina da 200 bini 8’le çarparsanız 1 milyon 600 bin daire demektir. Her bir dairede 4 kişi yaşadığını düşünseniz. Demek ki olası bir depremde can güvenliği olmayan 4-5 milyon insan buluyorsunuz. Tabiî bu binaların hepsinin bir depremde yıkılacağını düşünmeyin ama 4-5 milyon insan deprem çok ciddî yara alabilir hasar alabilir diye düşünün”  şeklinde konuştu.

Marmara Türkiye’nin kalbi

Naci Görür, “Yapı stoku itibariyle hazır değil. İstanbul’u depreme hazırlamak yapı stoğuyla da olmaz. Halk zaten depreme hazır değil. Beklediğimiz deprem olduğu zaman İstanbul’da doğal gazdan ne kadar yangınlar ve patlama olacağını bilmiyoruz. İstanbul’da barajlar deprem sırasında barajlar ayakta kalacak mı acaba? Ben Küçükçekmece Barajı’nın depreme karşı ayakta durabileceğini hiç sanmıyorum.  Deprem olunca milyonlarca ton moloz ortaya çıkacak. Bu molozu nasıl kaldıracaksınız? Nereye bunları yığacaksınız? Bunları gömmekle bitmiyor. Toprağa gömerseniz insanları besin zinciri vasıtasıyla zehirlersiniz, ülkede kanseri patlatırsınız hastalığı yayarsınız. Bu konularda hazırlığınız olması lâzım. Marmara Bölgesi Türkiye’nin kalbi bu iş gücü kaybını, bunu çalıştırmak düğmeye basarak olmaz, aylarca yıllarca sürebilir” şeklinde konuştu.

 

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