DEPREMZEDELERE YÖNELİK AYRIMCI UYGULAMALARA BİR ÖRNEK DE PROF. KABOĞLU’DAN: TÜBİTAK KHK’LI DEPREMZEDELERE BURS VERMİYOR.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

OHAL DEVAM EDİYOR

İstanbul Milletvekili ve KHK’lı anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, OHAL mağdurlarının haklarının iadesi için verdiği ve AKP-MHP oylarıyla reddedilen kanun teklifi için konuştu: “Zamanla sınırlı OHAL insanlık dışı uygulamalarla devam ediyor.”

SUÇ İŞLİYORLAR

“Hakkında kovuşturma açılmayanlar, takipsizlik kararı verilenler ve yargı kararıyla aklananlar göreve iade edilmiyor. KHK’lı depremzedeye TÜBİTAK burs, KHK’lı eşine Vakıfbank kredi vermiyor. Bunları yapan kurum yöneticileri suç işliyor.”

***

Depremde bile ayrımcılığa devam

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, “İhlal durumu devam ediyor. Yargı kararıyla aklanmış olanlar, kamu görevlerine iade edilmiyorlar, üniversitelerine iade edilmiyorlar” dedi.

CHP’nin Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen, ancak hakkında soruşturma ve kovuşturma açılmayan, açılan kovuşturma ve soruşturmalar da lehine sonuçlananların görevlerine iade edilmesi amacıyla verdiği kanun teklifinin öne alınması önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, “İhlal durumu devam ediyor, en acımasız bir biçimde devam ediyor. Haklarında herhangi bir kovuşturma bulunmayanlar veya kovuşturma lehlerine sonuçlanmış olanlar veya yargı kararıyla aklanmış olanlar, kamu görevlerine iade edilmiyorlar, üniversitelerine iade edilmiyorlar” dedi.

Haksızlıklar bir an önce giderilmeli

İhlal durumunun en acımasız bir biçimde devam ettiğini söyleyen Kaboğlu, “Haklarında herhangi bir kovuşturma bulunmayanlar veya kovuşturma lehlerine sonuçlanmış olanlar veya yargı kararıyla aklanmış olanlar, kamu görevlerine iade edilmiyorlar, üniversitelerine iade edilmiyorlar. Bu bakımdan ilgili kamu kuruluşları, üniversiteler ve YÖK, suç işlemeye devam etmektedirler. Onlara suç duyurusunda bulunuyorum. Bunlar yetmezmiş gibi TUBİTAK, depremzede olan kişiler arasından KHK’zedelere burs vermemektedir. Dahası, Vakıfbank, KHK’zedenin eşine kredi vermemektedir. Bunlar suç işlemektedirler. Bunlar, zamanla sınırlı olan Olağanüstü Hal’in acımasız ve insanlık dışı uygulamalarla nasıl devam ettiğini gösteren acı örneklerdir. Böyle bir yasa yürürlüğe konulmalıdır ve bu haksızlar bir an önce giderilmelidir” diye konuştu.