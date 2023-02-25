Depremde hasar gören araçlar da kaldırılıyor

Kahramanmaraş'ta 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da enkaz altında kalarak zarar gören araçlar, otoparka çekiliyor.

Deprem nedeniyle kentte birçok araç, yıkılan binaların enkazı altında kalarak hurdaya döndü. Kaldırılan enkazların altından çıkarılan araçlar, Elbistan-Nurhak kara yolunda bulunan şeker fabrikasının yanında hazırlanan otoparka götürülüyor. Araçların görüntüsü, depremin şiddetini adeta gözler önüne seriyor. Otoparka getirilen araçların kaydını ise bölgede bulunan trafik ekipleri yapıyor. AA

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