Depremde sokaklar evlerden daha güvenli olmayacak

Eski İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, “Deprem toplanma alanlarımız yok. İnsanların evleri sokaklardan daha güvenli hale gelmiştir” dedi.

Düzce-Gölyaka merkezli 5,9 büyüklüğündeki deprem, aralarında İstanbul ve Ankara’nın da olduğu geniş bir alanda hissedilmekle kalmadı aynı zamanda “acı” gerçeği bir kez daha hatırlattı: Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de birçok riskli yer var. Uzmanlara göre depreme karşı en kesin çözüm, sağlam binaların inşa edilmesi. Fakat vatandaşların büyük çoğunluğunun bunu yapacak maddi gücü yok. Birçok insan, depreme karşı can mı ve cep mi tercihi arasında kalmış durumda.

Eski İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, “2000’den sonra yapılan yapıların 7 ve üzeri büyüklükte bir depremde ne kadar ayakta kalacaklarını bilinmiyor” dedi. “Ciddi bir sistem problemi var” diyen Gökçe, “Belediyelerde var olan projeleri çekip deprem yönetmeliği çerçevesinde incelersen önemli bir kısmının deprem yönetmeliklerine uygun yapılmadığının ortaya çıkacağını düşünüyorum” yorumunda bulundu.

Gündüz olsaydı daha çok yaralanma olurdu

Gökçe, “Deprem toplanma alanlarımız yok. İnsanların evleri sokaklardan daha güvenli hale gelmiştir. Şimdi dışarıya çıktığında olası bir depremde kafasına bir kiremit, bir tuğla mutlaka düşebilir veya yıkılan bir binanın altında kalabilir. Dolayısıyla bir depremde İstanbul’da sokakta olmak evde olmaktan daha güvenli olmayacak. Emin olun son deprem gece değil de gündüz olsaydı daha çok yaralanma olurdu” diye konuştu. Uzmanlar, depreme karşı en etkili yöntemin güvenli ve sağlam yapılar inşa etmekten geçtiğini ısrarlı bir şekilde dile getiriyor. Ancak inşaat maliyetlerindeki artış ve kiraların yüksekliğinin de hesaba katılmasıyla bunun pek kolay olmadığı aşikar. Artık insanlar depreme karşı can güvenlikleriyle cepleri arasında sıkışmış durumda.

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Rant getirecek yerde inşaat yapılıyor

Eski Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı. İnşaat mühendisi Nuhoğlu da Gökçe gibi 1999’dan bugüne geçen zamanın depreme hazırlık açısından iyi değerlendirilmediği kanaatinde. Her sene yenilenmesi gereken binaların yüzde 5’i yıkılıp yeniden yapılmış olsaydı şimdiye kadar sorunun çözülmüş olabileceğini vurgulayan Nuhoğlu, “Tamamen rant getirecek ve para yapacak yerlerde inşaat yapılıyor” yorumunu yaptı. Nuhoğlu’na göre halkın bu ekonomik şartlarda binasını yeniletmesi veya daha güvenli bir eve geçmesi neredeyse imkansız.

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Konut fiyatları 4-5 misli arttı

Independent Türkçe’nin haberine göre, “Konut fiyatları son 3 yılda 4-5 misli arttı” diyen Aykurt Nuhoğlu, şunları kaydetti: “Ücretler ortada. Kiralar 7-8-10 bin liraların altında değil. Bu paraları kim verecek? Yeni konutlara kim taşınacak? Para kazanmaya yönelik olduğu için zaten az konut üretiliyor. Binlerce yeni konut boş halde satılmayı bekliyor çünkü bunları orta ve dar gelirli vatandaşların alması imkansız. Bu insanlara yönelik konut üretilmiyor doğru dürüst. Bugün deprem oldu diye konuşuluyor. Ancak yarın sabah kalktıkları zaman tekrar herkes kendi rutinine dönecek. Seçime yönelik nasıl bir senaryo oluşturacaklar. Oysa kalıcı bir çözüm üretilmesi lazım.”

Haber Merkezi