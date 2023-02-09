“HIZLI KARAR ALINACAK” DİYE PROPAGANDA EDİLEN “BAŞKANLIK” SİSTEMİ DEPREM SINAVINI DA KAYBETTİ.

Ahmet Terzi - ANKARA

TEK ADAM REJİMİNİN YIKIMI

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, “Cumhuriyet tarihimizde yaşanan en büyük felâket olan ve 10 şehrimizi yerle bir eden, üst üste iki kere yaşanan deprem felaketinde AKP hükümeti tek adam rejiminin yıkımına uğradı. Devlet kurumları icazet almadan harekete geçemedi.”

HALA ULAŞILAMAYAN YERLER VAR

Depremin üzerinden üç gün geçmesine rağmen birçok yere hâlâ ulaşılamazken, depremzedeler “Müdahalede geç ve yetersiz kalındı. Bir Allah’ın kulu gelmedi. Burada devlet yok. Ölüme terk edildik. Niye kimsenin umurunda değiliz? Allah’tan korkun” diye tepki gösteriyor.

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Depremde tek adam rejimi de çöktü

Birleşik Kamu-İş konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Deprem felâketinde AKP hükümeti tek adam rejiminin yıkımına uğradı” dedi.

Birleşik Kamu-İş konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Cumhuriyet tarihimizde yaşanan en büyük felaket olan ve 10 şehrimizi yerle bir eden üst üste iki kere yaşanan deprem felaketinde AKP hükümeti tek adam rejiminin yıkımına uğradı. AKP’li cumhurbaşkanından icazet almadan harekete geçemeyen devlet kurumları göstermelik bir şekilde deprem bölgesine giderek adeta depremzedelerle dalga geçercesine iki gün boyunca gidip sadece fotoğraf verdiler” diye konuştu.

Ölüme terk ettiler

Afet zamanlarının en büyük kurtarıcısı olan TSK ve Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarını engelleyen AKP hükümetinin zorlu kış şartları altında depremzedelerimizi donarak ölüme terk ettiğini söyleyen Mehmet Balık, “Devletin okulları,hastahaneleri, havalimanları ve kurumları depremde yerle bir olmuşsa, sebebi kamuda çalışan binlerce mühendisi, mimarı, teknikeri devre dışı bırakıp yandaşa milyon dolarlık ihalelerle peşkeş çekilmesidir” dedi. Yıllardır vatandaşlardan toplanan deprem vergileri ile “yol yaptık” diye övünerek, vatandaşlarımızdan topladıkları vergileri boşa tüketildiğini de ifada eden Mehmet Balık “Çarpık ve riskli yapılaşmaya izin veren idari yöneticiler ve gözlerini kan bürümüş müteahhitler bu felaketin ilk sorumlularıdır” ifadelerini kullandı.

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Allah’tan korkun

Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 10 ilden birisi olan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde vatandaş halen kurtarma, enkaz kaldırma yardımı bekliyor.

Yaşlı bir vatandaş, “Bir tas çorba getirin şu millete dağıtın. Allah’tan korkun. Millet binanın altında kaldı. 7 tane cenaze var. Elimizle kazıdık, bir babayı kurtardık. Anne 3 çocuk enkazın altında kalmış. Ailesi karşıda oturuyor. Enkazın altında cenaze var. Allah’tan korkun” diye isyan etti.

Hatay - Anka

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Donma tehlikesi

Sıfırın altındaki derecelerde soğukla mücadele eden depremzedeler, vücut fonksiyonlarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya. Depremde yerle bir olan 10 kentte tıbbi ekipman, malzeme ve ilaç eksiği de var.

Independent Türkçe’nin haberine göre Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, vücut ısısının 36 derecenin altına düşmesi haline “hipotermi” riskinin başladığını, 35 derecede ise durumun ölümle sonuçlanma tehlikesinin arttığını kaydetti. Bireyler soğukta kaldığında vücudun tüm enerjisini ısısını korumaya çalışırken harcadığını ve harekete geçilmezse bir süre sonra bunu koruyamaz hale geldiğini aktaran Başer, “Bu durum donmanın başlangıcıdır. Kardiyovasküler (kalp damar) sistem ve sinir sitemi başta olmak üzere vücut fonksiyonları çalışamaz hale gelir ve kişi ölür” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi

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Burada devlet yok

Adıyaman’ın merkeze bağlı yeni İŞKUR binası karşısında Cumhuriyet Mahallesi Fırat evleri sitesinde vatandaşlar yakınlarının kurtarılmasını bekliyor.

Yeğenlerinin enkaz altında kaldığını belirten bir vatandaş, “Anlatmaya gerek yok yeğenlerim içeride. Burada 3 tane site vardı. Yeğenlerim var, onlarca canlı insan var ama bir Allah’ın kulu yardım için yok. Sanki deprem Adıyaman’da, Urfa’da olmamış... Adıyaman’ın bütün evleri yerle bir olmuş. Yardım yok, destek yok daha da kötüsü Türkiye’nin haberi yok. Kendi imkanlarımızla kurtarıyoruz, devlet yok burada. Buraya çok hızlı bir şekilde yardım istiyoruz” dedi. Depremin en fazla etkilediği yerlerden olan Adıyaman’da halk yardım alamadıklarını belirtiyor. Adıyamanlılar, birçok enkaz alanında kurtarma ekiplerinin olmadığından yakınıyor. Adıyaman’a yardım ve kurtarma ekipleri dışında araç giriş-çıkışı yasaklanmış durumda. VOA’nın konuştuğu Adıyamanlılar, birçok enkaz yerinde ekip olmadığını ve herhangi bir yardım malzemesi de alamadıklarını kaydediyor.

Haber Merkezi