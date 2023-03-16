Depremde yıkılan binalarla ilgili 284 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda hakkında adli işlem başlatılan 1219 şüpheliden 284'ünün tutuklandığını bildirdi.

AA

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