Depremde yıkılan sitenin müteahhidi İstanbul'da gözaltına alındı

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de söz konusu karar üzerine Akay'ı Ataşehir'de yakaladı. Şüpheli Akay'ın emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi. AA

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