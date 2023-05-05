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5 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Depremden kurtuldu, Sudan’dan kaçtı - Yeniden bir düzen için Sudan’a gitti, ama...

05 Mayıs 2023, Cuma 18:41
Hatay’da depreme yakalanan ve evi ağır hasar görünce Sudan’a giden Mehmet Yolcu ve ailesi, bir ay sonra başlayan çatışmalar nedeniyle tahliye edilen 1700 Türk arasında yer aldı. Hatay’a dönen aile, şimdi kısıtlı gelirle oturacak ev bulmaya çalışıyor.

Doğu Afrika ülkesi Sudan’da 15 Nisan’da ordu ile paramiliter “Hızlı Destek Güçleri” arasında başlayan çatışmalar ateşkes çabalarına karşın sürüyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) açıklamasına göre çatışmalardan dolayı bugüne kadar 100 bin kişi ülkeden kaçtı, Sudan içerisinde 334 bin kişi de göç etti. Ülkeden tahliye edilenler arasında bin 700 Türk vatandaşı da bulunuyor. independentturkish.com’un haberine göre, tahliye edilenlerden biri de bu ülkede yaşayan ve çatışmaların yaşandığı ilk günlerden beri ülkedeki duruma dair bilgi veren tercüman Mehmet Yolcu oldu.

Hataylı Yolcu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan büyük depreme memleketinde yakalandı. Babasından kalma evde ailesiyle yaşayan Yolcu, sarsıntının ardından dışarı kaçabilecek zamanı bulsa bile ağır hasara uğrayan eve bir daha giremedi. Kız kardeşi dahil 5 akrabasını kaybeden Yolcu, onları enkazdan çıkartıp defnetti ve yaklaşık bir hafta ailesiyle sokakta yaşadı. Daha sonra ise İstanbul’un yolunu tuttu.

Bir süre İstanbul’da kalan Yolcu, 15 Mart’ta daha önce iş amacıyla bulunduğu ve eşinin de memleketi olan Sudan’a gitti. Yeni bir iş bulup düzenini yeniden kurmaya çalışırken neredeyse bir ay sonra başlayan çatışmalar, Yolcu ve ailesini de zor duruma düşürdü. Çatışmaların yaşandığı Sudan Genelkurmay binasına yakın olması nedeniyle evini terk edip diğer Türk ailelerle birlikte birkaç kilometre uzaklıkta bir yere sığındı.

Çatışmaların dinmeyeceğini anlayınca ve tahliye hazırlıklarını duyunca başkent Hartum’daki Türk Büyükelçiliği ile temasa geçerek tahliye edilmek istediklerini bildirdi. İlk plan gemiyle Suudi Arabistan’ın Cidde şehrine geçip orada hava yoluyla Türkiye’ye getirilmeleriydi.Ancak bir günlük bekleyişin ardından Türkiye’den gelen askeri uçakla önce İstanbul’a getirildiler. Ardından yine devletin yardımıyla Hatay’a yani neredeyse 1,5 ay önce yıkıntılarla geride bıraktığı memleketlerine döndüler. Netice olarak, depremden sağ çıkan, savaştan kurtulan Yolcu ve ailesi, dönünce bir barınma kriziyle karşılaştı. Şimdilik yurtdışında olan bir arkadaşına ait evin bir odasında kalıyorlar.

Haber Merkezi

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