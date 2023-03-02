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3 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Depremden ölmediysek kirden öleceğiz

02 Mart 2023, Perşembe 23:01
‘‘Şu anda en çok tuvalette sıkıntı yaşıyoruz, su konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Erkekler kadınlar gibi değil. Şu an girecek tuvaletimiz bile yok.

Ben o gün bugündür duş alamıyorum. Yalnız ben değil benim yanımda kalan aileler de böyle. Depremden ölmediysek kirden öleceğiz.’’ Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan Yeliz Havari son 23 günde yaşadıklarını bu sözlerle anlatıyor. Kentin en fazla yıkıma uğrayan bölgelerinin en başında gelen Atatürk Caddesi’nin üzerinde orta hasarlı bir binadan yakınlarının eşyalarını çıkartıp çıkartamayacaklarının hesabını yapan Yeliz Havari ve eşi Adil Havari, depremden sonra hemen herkesin büyük psikolojik sorunlar yaşadıklarını ve bunun uzun süre geçmesinin mümkün olmadığını söylüyorlar. Adil Havari, ‘‘Tahminimce yardıma zamanında gelselerdi, ölenlerin yüzde 30’u kurtarılabilirdi ama kurtarılamadılar’’ dedi. 

Haber Merkezi

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