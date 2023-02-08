Depreme hazır değiliz

Yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 59’u deprem için tedbir alınmadığını düşünüyor. tedbir alındığını düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 5’te kaldı.

10 şehirde toplam vefat sayısı 5894'e yükseldi, 34081 yaralı var, 6 bini aşkın kişi enkazdan kurtarıldı

ENKAZIN ÇIĞLIĞI SESSİZ, NEREDESİNİZ?

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde ülke olarak depreme hazır olmadığımız ortaya çıktı. NG araştırma şirketinin yaptığı kamuoyu yoklamasında deprem anında ve deprem sonrasında insanların depreme ne kadar hazırlıklı olduğu ve konu hakkındaki bilgilerinin ölçmek amacıyla 7-22 Aralık 2022 tarihleri arasında 15 yaş üzeri, 1475 kişinin katılımı ile yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmamızda %19 oranında kişi deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili eğitime katıldığını belirtirken, %27’si bu konuyu kendisinin araştırdığını söyledi. %49’u medyada bu konu hakkında bilgi veren uzmanları dinlerken, %5’lik oran deprem ile ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Kamu binaları güvenli bulunmuyor

Katılımcılara yaşadıkları evin depreme ne kadar dayanıklı olduğu sorusuna %47’si evinin deprem yönetmeliğine uygun olduğunu düşünürken, %9’u evinin depreme dayanıklı olmadığını düşünüyor. %19’u evinin deprem yönetmeliğine uygun olduğunu fakat dayanıklı olduğunu düşünmediğini belirtti. Katılımcılara deprem anında kendilerini güvende hissettikleri yerleri sorusuna ise %87 ile insanlar kendilerini en fazla park gibi açık hava alanlarında güvende hissettiklerini söyledi. %12 oranında kişi evini güvenli buluyor. Uçak, araba, kamu binaları ve diğer yerleri güvenli bulanların oranı gittikçe azalıyor.

Önlem alındığını düşünenlerin oranı yüzde 5

Kagtılımcıların %59’u önlem alınmadığını düşünüyor. %36’sı kısmen alındığını düşünürken, önlem alındığını düşünenlerin oranı ise yalnızca %5. Araştırmamızda insanların depreme hazırlıklı olmak için uyguladığı yöntemleri analiz edildi. Depreme hazırlık için neler yapıyoruz? Sonuçlar şöyle oldu:

Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili ailemi bilgilendirdim: Yüzde 45.

Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili araştırma yaptım/eğitim aldım: Yüzde 41.

Deprem anında düşme olasılığı olan eşyaları önceden sabitledim: Yüzde 38.

Deprem sigortası yaptırdım / yapılmasını sağladım: Yüzde 31.

Ev, iş vb. acil çıkışların kullanıma açık olduğunu kontrol ettim: Yüzde 22.

Deprem çantamı hazırladım: Yüzde 21.

Binamda dayanıklılık testi yaptırdım / yapılmasını sağladım: Yüzde 12.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA