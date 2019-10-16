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16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Depreme karşı seferberlik

16 Ekim 2019, Çarşamba
Deprem sunumu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depreme yönelik seferberlik ilanı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden gündeme oturan ‘deprem’ konusunda 13 bölümlük bir sunum yaptı. Gazete Duvar’da yer alan habere göre, İBB’nin, özellikle 1999 Marmara Depremi sonrasında, deprem ile ilgili ulusal ya da uluslar arası birçok kurum ile farklı çalışmalar yaptığını hatırlatan İmamoğlu, “Tesbitlerde bulunulmuş, tahminler sıralanmış, uygulama önerileri geliştirilmiş. Ancak yapılan tüm bu çalışmalar, sonrasında hayata geçmediği/geçemediği için İstanbul hâlâ beklenen büyük depreme hazırlıklı değildir” dedi.

Deprem seferberlik planı yapıldı

“İBB Deprem Seferberlik Planı”nı devreye soktuklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bizler, tüm İstanbulluların da desteği ile hayata geçecek projeler üretmek, İstanbul’u güçlendirmek için kolları sıvıyoruz ve bir seferberlik başlatıyoruz” diye konuştu. Yapılan hasar tahmin çalışmalarına göre depremin İBB’nin en öncelikli konusu haline geldiğinin altını çizen İmamoğlu, “Yaşanacak maddî ve manevî hasarı onarmaktansa öncelikli hedef daha da gecikmeden önlem almak olacaktır” dedi. İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Seferberlik Planı”nın 5 başlık altında değerlendirilerek hazırlandığını söyledi ve bunları şöyle sıraladı: Afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları. Mevcut alt yapı ve ulaşım ağının afetlere dayanıklı hale getirilmesi. Sismik ve yer bilimleri çalışmaları. Afet sonrası toplanma/barınma alanları. Afet odaklı eğitim ve kapasite geliştirme.

İşbirliği masası kurulacak

Yol haritalarının, İBB bünyesindeki deprem ve kentsel dönüşüme ilişkin bütün çalışmaların sentezi ile ortaya konan “Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi” olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Öncelikli / sorunlu alanlarda, sosyal ve ekonomik dönüşüm projelerinin gerçekleşmesi amacıyla Bakanlık tarafından talep edilen ‘Strateji Belgeleri’ tamamlanarak ‘İstanbul Kentsel Dönüşüm müdahale yol haritası’ belirlenecektir. ‘Afet Odaklı müdahale programı’ ile bina bazında yapılan müdahaleler yanında, kentsel iyileştirme odaklı dönüşüm çalışmaları bu başlıkta ele alınacaktır. Bu amaçla 1 yıl içinde 39 ilçe ile birlikte gerekli koordinasyon sağlanacak ve 5 yıl içinde strateji belgesinde yer alan müdahalelerle tamamlanacaktır” bilgilerini paylaştı. Kentsel dönüşüm çalışmalarına İstanbulluların katılımını sağlamayı da amaçladıklarını belirten İmamoğlu, “İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan veya proje aşamasında olan kentsel dönüşüm alanlarında yaşayanlar ve onlar tarafından kurulan sivil toplum örgütlerinin İBB ile iletişim sorunlarını aşmak üzere ‘Kentsel Dönüşüm İşbirliği Masası’ adı ile bir ofis kurulmaktadır” dedi.

Etiketler: deprem
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