Depremi de tetikleyebilir

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Hasgür, Erzincan’da altın madeni bölgesinde meydana gelen toprak kaymasının oluşturabileceği sonuçları değerlendirdi.

Hasgür’e göre, toprak kayması depremi tetikleyebilir. Hasgür, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın doğudaki birleşim noktasının (Karlıova) olayın olduğu yerin üstünde bir yerde olduğunu belirterek, “Dolayısıyla bu yumuşatan siyanürlü madde çok derin kısımlara iniyor. Kimyasal değişimlerle alttaki zeminler kirli bir vaziyete dönüşüyor ve kir üzerinde kayma durumları olabilir. Böyle bir durum, insan eliyle yapılan bir tetikleme oluyor.” açıklamasını yaptı. İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma sinir gazlarının Amerika’da yok edilmek istendiğini hatırlatan Prof. Dr. Zeki Hasgür, “Bu sinir gazları Nevada Çölü’nde 2 bin metre derinliğe enjekte ediliyor. Bu işlemden sonra 5 büyüklüğüne varan depremler oluyor. Buna önce jeologlar itiraz etmişler. Fakat bu denemelerle depremin tetiklendiği ortaya çıkmıştır. Yani buna insan eliyle depremler denir.” diye konuştu.

Sedat Serdar - İstanbul