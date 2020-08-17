Depremi her gün anmalıyız

Kocaeli, Yalova ve Sakarya’da 17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara depreminde vefat edenler törenle anıldı.

Kavaklı Sahili’ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi’nin 21. yılı dolayısıyla düzenlenen anma faaliyetinde, felâketin yaşandığı saat olan 03.02’de anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, depremde vefat edenler için duâ edildi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde evlerinin yıkılması sonucu iki kızı vefat eden, eşiyle enkaz altından yaralı olarak çıkarılan AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de depremleri ve bu felâketleri sadece yıl dönümlerinde değil her gün anmak gerektiğini belirtti. Şeker, “Neredeyse topraklarımızın yüzde 40 civarı birinci derecede deprem, yaklaşık yüzde 70 civarında deprem bölgesi. Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğu gibi yerleşim alanları. Kocaeli de bu fay hattı üzerinde. Sanayi ve nüfus yoğunluğunun ağırlıklı olduğu bu bölgede deprem olma ihtimali de çok yüksek. Dâvetsiz misafir gibi ne zaman geleceği belli değil, ama mutlaka gelecek. Onun için sürekli tedbir almamız lâzım” dedi. Yalova’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan katılımcılar, sahildeki Deprem Anı- tı’na kadar “sessiz yürüyüş” yaptı. Program, saatler 03.02’yi gösterdiğinde “deprem şehitleri” için duâ edilmesiyle son buldu.

Kocaeli / Yalova / Sakarya – aa