Depremin 175. saatinde bir kez daha sevindik

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da, arama kurtarma ekipleri, depremin 175. saatinde, Naide Umay isimli kadını enkazdan çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklama ve paylaşılan videoya göre, İstanbul İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri ile aralarında madencilerin de bulunduğu ekipler, Odabaşı Mahallesi Oduncu Apartmanı'nın enkazından Naide Umay isimli kadını kurtardı. Depremden 175 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın sedyeye alındı. Aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu ekipler, konuştukları kadına moral verdi. Ekiplerin alkışları eşliğinde ambulansa alınan Naide Umay, hastaneye kaldırıldı. AA

Okunma Sayısı: 101

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.