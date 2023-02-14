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15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Depremin 209. saatinde kurtarılarak büyük bir sevince vesile oldular

14 Şubat 2023, Salı 23:25
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu karı koca kurtarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Fatih Caddesi Murat Apartmanı enkazında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Balıkesir AFAD ve Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, depremin 209'uncu saatinde yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma'yı kurtardı.

Ekiplerce enkazdan çıkarılan karı koca hastaneye kaldırıldı.

"Elimi tuttu, o an her şeyi unuturdu bana"

Arama kurtarma ekibinde yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye eğitim amiri Recep Yayla, enkazdan sağ çıkan her kişinin yorgunluklarını unutturduğunu söyledi.

Çok uzun zamanın ardından canlı çıkarmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yayla, "Aslında literatürde depremin ardından geçen bu saatlerde canlı çıkarmak çok zor. Ama tabii ki baktığımız zaman büyük yaşam boşlukları var. Tek ihtiyaçlar suydu ancak küçük miktar verebildik. Arkadaşlar sağ olsun çok iyiydiler. Destekledik. İçeri girdik, kırdık. Çok engel vardı. 7 metreye kadar gittik." dedi.

Yayla, enkazdan çıktığı sırada Fatma'nın elini tuttuğunu belirterek, "İçeriden çıkmadan önce üstünün örtülmesini istedi. Üzerini örtüp hazırladık. Ona göre dışarı çıkarttık. Çok büyük bir mutluluk. Şu anda inanın ayakta duramıyorum yorgunluktan ama elimi tuttu, o an her şeyi unuturdu bana." diye konuştu.

Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekibinden Kazım Özdemir de AFAD Balıkesir ile çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Balıkesir AFAD sorumlusu Ali Osman bey ile bodruma girdik. Orada sessizlik vardı. Bağırdım, 'Sesimi duyan var mı?' diye. 'Üç kere vur' diye seslendiğimde takırtı geldi. Sonra konuşmaya devam ettim ama karşı tarafın sesi kısık geliyordu. İkinci bir ses daha geldi. Sonra 'Sesimizi duyuyorsan üç kere duvara vur' diye ikazda bulununca, vurmaya başladı. Sonra ses gelince Ali Osman beyle koordinasyonu kurarak canlarımız Allah'a çok şükür çıkardık."

Bölgede bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da arama kurtarma faaliyetlerini yürüten ekiplere teşekkür etti.

Ekiplerin yüzlerinin her şeyi anlattığına dikkati çeken Büyükakın, "Yüzleri gözleri toz içinde. İlk günden beri sabah saat 5'te yola çıktılar. Önce Maraş'a gittiler. Maraş'ta 22 can kurtar. Ardından Adıyaman'da 15 can kurtardılar. Burada toplam sayı 82'ye ulaşmış durumda. Allah hepsinden razı olsun. Onlara müteşekkiriz. Hep birlikte, arkadaşlarımız 282 kişilik ekiple, takım ruhuyla ve fedakarlıkla çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Arama kurtarma ekibinde yer alanlar diğer çalışanlar da depremin 209. saatinde canlı çıkartmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

AA

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