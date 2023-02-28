Depremin maliyeti 34 milyar doları aşacak

Dünya Bankası’nın açıkladığı rapora göre iki büyük deprem Türkiye’de tahmini olarak 34.2 milyar dolarlık (646 milyar Türk Lirası) doğrudan fiziksel hasara yol açtı.

Dünya Bankası’nın bugün yayınladığı acil hasar tespit raporuna göre, 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem Türkiye’de tahmini olarak 34.2 milyar dolarlık (646 milyar Türk Lirası) doğrudan fiziksel hasara yol açtı. Rapora göre bu rakam, ülkenin 2021 gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 4’ü anlamına geliyor. VOA Türkçe’nin haberine göre, Dünya Bankası Afet Değerlendirme Raporu’nda ayrıca, kurtarma ve yeniden inşa maliyetlerinin çok daha büyük, potansiyel olarak iki kat daha fazla olacağı ve ekonomik aksaklıklarla ilişkili GSYİH kayıplarının da depremlerin maliyetine ekleneceği ifade ediliyor. Rapora göre, devam eden artçı sarsıntılar da zaman içinde bu hasar tahminini muhtemelen arttıracak. Haber Merkezi

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