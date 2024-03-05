Depremle ilgili ciddiyetle akıl ve irade koyulmuyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin, Çanakkale merkezli yaşanan deprem her vesileyle özellikle İstanbul ve Marmara Denizi çevresi başta olmak üzere hepimize acı deprem tehlikesini hatırlattığını belirterek, “AKP iktidarı ve yerel yönetimler sözlü söylemin ötesinde olması gerektiği kadar bir ciddiyetle akıl ve irade koymuyor” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir yıl önce Kahramanmaraş-Hatay merkezli büyük bir acı yaşanmışken üzerinde hâlâ AKP iktidarı ve yerel yönetimlerin sözlü söylemin ötesinde olması gerektiği kadar bir ciddiyetle akıl ve irade koymadığını belirterek, “Yerel seçim gündemimizin 1 numaralı tartışma ve rekabet konusu bile olamıyor. Gün, 6 Şubat Depremi ve arkasından yaşanan depremler vesilesiyle yönetenlerden başlayarak hepimizin kendimize ‘doğru soruları’ sorma günüdür! Yoksa bu acılar ve büyük kayıplar kronikleşecektir. Tekrar geçmiş olsun!” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Mehmet Kara

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