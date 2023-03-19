Depremler sebebiyle 49 bin 589 kişi vefat etti - Enkazın yüzde 22’ye yakını kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Deprem felaketleri nedeniyle 6 bin 807'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 bin 589 vatandaşımızı kaybetmiş bulunmaktayız." dedi.

Oktay, bugüne kadar enkazın yüzde 22'ye yakınının kaldırıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremden etkilenen illerde şu ana kadar 5 milyon 337 bin 674 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 847 bin 409 binanın yerinde incelendiğini ve hasar tespitlerinin yapıldığını belirterek, 876 bin 569 bağımsız bölümden oluşan 298 bin 448 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi. AA

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